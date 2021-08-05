В метро Киева обнаружили подозрительный предмет. Закрыли "Золотые ворота" и "Театральную"
В Киеве в метро обнаружили подозрительный предмет. Пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" закрыт для пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевский метрополитен".
"Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о возобновлении работы пересадки в обычном режиме будет сообщено дополнительно.
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В полиции уточнили, что получили сообщение о подозрительном предмете, оставленном на поручне эскалатора в переходе между станциями метро "Театральная" и "Золотые ворота".
"Пересадочный узел между станциями метрополитена временно закрыт. На месте происшествия работают сотрудники взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативная группа. Правоохранители обеспечивают охрану места происшествия и устанавливают происхождение неизвестного предмета", - говорится в сообщении.
Правовую квалификацию события окажут после проведения первоочередных следственных действий.
Ранее в аэропорту "Львов" обнаружили подозрительную сумку. На место вызвали правоохранителей, которые ее обезвредили. Из-за инцидента пришлось эвакуировать пассажиров, кроме того задержались несколько рейсов.