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В метро Киева обнаружили подозрительный предмет. Закрыли "Золотые ворота" и "Театральную"

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Четверг 05 августа 2021 08:30
В метро Киева обнаружили подозрительный предмет. Закрыли "Золотые ворота" и "Театральную" Фото: в Киеве не работают две станции метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве в метро обнаружили подозрительный предмет. Пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" закрыт для пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевский метрополитен".

"Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении работы пересадки в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

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В полиции уточнили, что получили сообщение о подозрительном предмете, оставленном на поручне эскалатора в переходе между станциями метро "Театральная" и "Золотые ворота".

"Пересадочный узел между станциями метрополитена временно закрыт. На месте происшествия работают сотрудники взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативная группа. Правоохранители обеспечивают охрану места происшествия и устанавливают происхождение неизвестного предмета", - говорится в сообщении.

Правовую квалификацию события окажут после проведения первоочередных следственных действий.

Ранее в аэропорту "Львов" обнаружили подозрительную сумку. На место вызвали правоохранителей, которые ее обезвредили. Из-за инцидента пришлось эвакуировать пассажиров, кроме того задержались несколько рейсов.

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