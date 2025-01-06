В Харькове перекрасят весь муниципальный транспорт: зачем это нужно
Городской транспорт Харькова постепенно приводят к единому цветовому стандарту. Весь транспорт в городе станет красным.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковского городского совета.
Красный цвет был утвержден еще в 2021 году по инициативе мэра Игоря Терехова. По словам заместителя городского головы - директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрия Липового, это решение направлено на повышение уровня безопасности на дорогах.
Сейчас 150 муниципальных автобусов уже соответствуют утвержденному стандарту. К процессу унификации присоединился и метрополитен: один из поездов Холодногорско-Заводской линии недавно прошел плановый ремонт и получил новый красный цвет.
В горсовете отмечают, что работа над обновлением всего транспорта будет продолжаться долго. В частности, трамваи, которые имеют красно-желтый окрас, уже соответствуют стандарту. Троллейбусы и другой наземный транспорт будут перекрашены во время текущих ремонтных работ.
Проект унификации призван сделать транспорт Харькова более узнаваемым и гармоничным.
Ранее РБК-Украина рассказывало, в каких городах Украины самая высокая стоимость проезда в общественном транспорте. Мы писали, что Харьков - единственный областной центр, где в период войны отменили плату за проезд.
Мэр города Игорь Терехов в интервью РБК-Украина заявил, что проезд в общественном транспорте Харькова будет оставаться бесплатным, пока это позволяет городской бюджет.
Он также подчеркнул, что все льготные категории граждан, которые имели право на бесплатный проезд до войны, продолжат пользоваться этой возможностью. Среди них - пенсионеры, участники боевых действий, военные, правоохранители, "чернобыльцы" и дети Второй мировой войны.
Харьков остается одним из крупнейших транспортных узлов Украины, где представлен широкий спектр видов транспорта, включая метро, трамваи, троллейбусы и маршрутные автобусы.
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