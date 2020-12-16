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Метро на Виноградар: через пандемію будівництво може затягнутися

Київ, Середа 16 грудня 2020 19:01
Метро на Виноградар: через пандемію будівництво може затягнутися
Фото: будівництво метро на Виноградар (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Через пандемію COVID-19 будівництво метро на Виноградар у Києві може затягнутися на рік. Сьогодні Кабінет міністрів дозволив оплачувати авансом субпідрядникам до 95% вартості робіт на термін не більше 34 місяців, замість 24 місяців.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Повідомляється, що порядок державного фінансування робіт з будівництва нової ділянки Сирецько-Печерської лінії метро на масив Виноградар передбачав можливість авансу в розмірі до 95% вартість робіт на термін не більше 24 місяців.

Проте десятки тисяч одиниць спеціального обладнання і матеріалів вимагають повної передоплати. А для дотримання термінів були укладені контракти з субпідрядниками, в тому числі закордонними.

Також у пояснювальній записці говориться, що терміни виробництва, постачання та запуску обладнання і конструкцій перевищують встановлені 24 місяці. Крім того, пандемія обмежила експортні операції та поштове сполучення. Зокрема, досі виробник не доставив периферійне обладнання та деякі комплектуючі.

Таким чином, уряд дозволив робити передоплату на роботи з терміном виконання до 34 місяців.

Фото: пояснювальна записка

Нагадаємо, раніше планувалося, що метро на Виноградар відкриють в грудні 2021 року. Проект передбачає будівництво двох нових станцій "Мостицька" і "Проспект Правди".

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