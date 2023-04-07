С целью сэкономить: Tesla будет использовать батареи на основе железа

Компания Tesla планирует в больших объемах использовать в производстве электромобилей более дешевые аккумуляторы на основе железа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Крупнейший в мире производитель электромобилей будет использовать батареи LFP на основе железа для тяжелых электрических грузовиков "маленького радиуса действия".

Сейчас Tesla использует аккумуляторы на основе никеля для большинства своих машин. Среди ключевых преимуществ батарей LFP - существенно меньшие цены и большое количество продукции на рынке.

В прошлом месяце компания Tesla заявила, что вдвое сократит затраты на будущие поколения электромобилей, которые будут производиться на ее заводах в Мексике и других странах.