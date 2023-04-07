С целью сэкономить: Tesla будет использовать батареи на основе железа
Компания Tesla планирует в больших объемах использовать в производстве электромобилей более дешевые аккумуляторы на основе железа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Крупнейший в мире производитель электромобилей будет использовать батареи LFP на основе железа для тяжелых электрических грузовиков "маленького радиуса действия".
Сейчас Tesla использует аккумуляторы на основе никеля для большинства своих машин. Среди ключевых преимуществ батарей LFP - существенно меньшие цены и большое количество продукции на рынке.
В прошлом месяце компания Tesla заявила, что вдвое сократит затраты на будущие поколения электромобилей, которые будут производиться на ее заводах в Мексике и других странах.
Ранее мы сообщали, Tesla выплатит 3,2 млн долларов бывшему сотруднику. Федеральный суд Сан-Франциско обязал компанию заплатить из-за расовых преследований.
Напомним, Илон Маск и группа экспертов призывали приостановить разработку искусственного интеллекта.
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