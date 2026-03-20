"Методы КГБ": украинцев в Венгрии вынуждали к признаниям "сывороткой правды", - The Guardian

16:00 20.03.2026 Пт
2 мин
Какая деталь заставляет сомневаться, что все происходило по правилам?
aimg Сергей Козачук
Фото: Венгрия применила принудительные инъекции к сотрудникам Ощадбанка (facebook.com.oschadbank)

Венгерские силовики применили принудительные инъекции неизвестных препаратов к сотрудникам украинского "Ощадбанка", задержанных при перевозке государственных средств.

Детали инцидента и обвинения

По данным издания, источники в киевских силах безопасности утверждают, что одному из задержанных - бывшему сотруднику СБУ - принудительно ввели препарат, напоминающий "сыворотку правды".

Отмечается, что спецслужбы Венгрии пытались сделать мужчину более разговорчивым во время допроса. Однако из-за диабета у пострадавшего случился приступ гипертонии и потеря сознания, после чего его госпитализировали.

Венгерский адвокат потерпевших Лорант Хорват подтвердил факт инъекции, несмотря на возражения клиента. Следы неизвестного препарата впоследствии обнаружили анализы крови, проведенные уже в Украине.

Сами задержанные провели под стражей более 24 часов, большую часть времени - с завязанными глазами и в наручниках.

Суть конфликта вокруг средств

Инцидент произошел еще 5 марта, когда антитеррористическая полиция Венгрии TEK остановила колонну из двух броневиков "Ощадбанка". Транспорт перевозил золото и десятки миллионов долларов и евро из Вены в Украину.

Венгерские власти заблокировали средства, заявив о борьбе с "украинской военной мафией" и отмыванием денег.

В то же время украинская сторона отмечает, что это был регулярный перевод государственных средств, о котором Будапешт был проинформирован заранее.

"Ощадбанк" уже подал уголовную жалобу против венгерских властей за злоупотребление служебным положением.

Политический подтекст

Рейд состоялся накануне выборов в Венгрии. Правительство Виктора Орбана использует эту тему для предвыборной агитации, изображая Украину как "коррумпированную угрозу".

Министр транспорта Венгрии Янош Лазар прямо намекнул, что деньги не вернут, пока Киев не согласится на ремонт трубопровода для транзита российского газа.

Конфликт из-за задержания средств "Ощадбанка"

Напомним, ранее венгерские власти заявили, что арестованные средства и золото будут возвращены только после завершения официального расследования. Будапешт назвал захват колонны "мерой безопасности", отрицая политический подтекст операции.

Также стало известно, что во время рейда венгерские силовики повредили бронированные автомобили банка и "потеряли" часть золотых слитков. Украинская сторона обвинила правоохранителей Венгрии в некомпетентности и умышленной порче имущества.

На ситуацию отреагировали в Брюсселе. В Европейском Союзе выступили против произвола Венгрии, отметив, что такие действия нарушают принципы верховенства права и ставят под угрозу безопасность межгосударственных финансовых операций в пределах Шенгенской зоны.

