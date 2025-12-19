ua en ru
В "Метинвесте" рассказали, какие металлы дают Украине место в топ-10 мировых игроков

Украина, Пятница 19 декабря 2025 13:28
В "Метинвесте" рассказали, какие металлы дают Украине место в топ-10 мировых игроков Фото: в "Метинвесте" рассказали, какие металлы дают Украине место в топ-10 стран мира (metinvest.media)
Автор: Александр Мороз

Украина остается одной из самых богатых стран мира по запасам железной руды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".

Из примерно 170 млрд тонн мировых запасов 18 млрд тонн приходятся на украинские недра. Это позволяет стране входить в десятку мировых лидеров по объему железорудных ресурсов.

В 2021 году украинские предприятия произвели более 80 млн тонн железорудной продукции. Несмотря на то, что из-за полномасштабной войны объемы добычи уменьшились вдвое, страна продолжает обеспечивать потребности внутренней металлургии и экспортировать часть продукции.

Профессор Киево-Могилянской академии Лидия Горошкова отмечает: добывающая отрасль остается фундаментально важной для экономики. Украина не только потребляет значительные объемы руды, но и традиционно выступает заметным игроком на мировом рынке рядом с Австралией, Бразилией, Канадой и Южной Африкой. Несмотря на вызовы войны, отрасль продолжает обеспечивать весомые поступления в бюджет.

Горно-металлургический комплекс обеспечил 7,2% ВВП Украины в 2024 году, но отрасль ощутимо реагирует на экономическую нестабильность. По прогнозам GMK Center, в 2025 году экспорт железорудной продукции может снизиться с 33,6 млн тонн в 2024 году до 27 млн тонн. Причины - уменьшение мирового спроса, прежде всего в Китае, усиление конкуренции со стороны стран без военных рисков, а также существенное удорожание логистики для украинских экспортеров.

Директор GMK Center Станислав Зинченко объясняет: мировое производство стали сокращается, а наши конкуренты наращивают добычу. Для Украины логистические расходы стали решающим барьером - транспортировка руды в Китай стоит в разы дороже, чем в Бразилии или Австралии. Одновременно подорожание электроэнергии, составляющей до 60% себестоимости продукции, и проблемы с невозвратом НДС экспортерам дополнительно бьют по отрасли. Некоторые предприятия, такие как Ferrexpo и Криворожский железорудный комбинат, были вынуждены останавливать производство именно из-за этих факторов.

Из десяти горно-обогатительных комбинатов три уже прекратили работу. Однако даже при низких мировых ценах Украина продолжает играть заметную роль на рынке, а экспорт руды остается важным источником валютных поступлений.

Кроме железной руды, украинские недра содержат значительные залежи марганца, титана, урана, лития, графита, кобальта, никеля и редкоземельных элементов (неодим, церий, скандий и другие), без которых невозможна современная электроника, электромобили, оборонные системы и возобновляемая энергетика.

По словам исполнительного директора Национальной ассоциации добывающей промышленности Ксении Оринчак, половина доходов от новых добывающих проектов, включая ренту и лицензии, теперь будет направляться в Фонд реконструкции Украины, что превращает развитие этих секторов в прямой источник восстановления. Ведь сектор железной руды и другие виды сырья остаются одним из немногих направлений, способных обеспечить стране значительные валютные поступления, поддержку бюджета и развитие промышленности - основы будущего восстановления.

Как известно, за последние 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд гривен, или 6,2 млрд долларов.

По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней.

Но в случае роста тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа УЗ, бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.

