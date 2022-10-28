"Метинвест" в рамках инициативы Ахметова направил на передовую 30 металлических укрытий для ВСУ

"Метинвест" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова передал бойцам на Покровском направлении четыре специальных модульных укрытия. Всего отправили уже почти 30 таких укрытий, а в планах Ахметова - поставлять столько же ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Метинвеста".

Отмечается, что каждое такое укрытие вмещает целое отделение: в нем 8 спальных мест, или 30 сидячих. При правильной установке сооружение гарантирует защиту даже от артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

"Это помощь нашим военным в приближении победы. Для этого мы прилагаем максимум усилий и ресурсов. Все наши модульные укрытия помогут упростить военную логистику и защитить жизнь ребятам, защищающим нашу землю", - заявил генеральный директор "Метинвест Покровскугля" Андрей Акулич.

Напомним, на днях Ахметов также передал ВСУ 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, которые помогут бойцам более точно "накрывать" позиции врага. Стоимость комплексов - 9 млн грн.

Всего же, в рамках инициативы "Стальной фронт", военные получили уже 150 тыс. бронежилетов, более двух тысяч дронов и раций, 700 авто и полмиллиона литров горючего.

Всего с начала войны бизнесы SCM направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн, и ежедневно эта цифра растет.