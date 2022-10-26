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Ахметов передал ВСУ 15 артиллерийских комплексов наведения огня за 9 млн гривен

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Среда 26 октября 2022 13:30
Ахметов передал ВСУ 15 артиллерийских комплексов наведения огня за 9 млн гривен Фото: Ахметов передал ВСУ 15 артиллерийских комплексов наведения огня за 9 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Вооруженные силы Украины получили 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, которые помогут бойцам точнее "накрывать" позиции врага. Стоимость комплексов - 9 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу бизнесмена Рината Ахметова.

Бизнесмен передал помощь в рамках своей милитарной инициативы "Стальной фронт".

Точность огня требует современных приборов, которых не хватает на передовой. А эти системы оборудованы спутниковой связью и представляет собой комплекс для корректировки огня, имеющий тепловизор, дальномер и gsm-модуль.

Средняя стоимость такого комплекса - около 600 тыс. грн. Но основная проблема – дефицит этих комплексов на рынке, добавляет руководитель проектного офиса компании "Метинвест" Александр Водовиз.

"Эти комплексы почти не остались в Европе. Но они очень нужны как разведчикам, так и корректировщикам минометного и артиллерийского огня. Мы их искали по всему миру и везли более 4-х месяцев. Это - вклад Рината Ахметова и "Метинвеста" в нашу победу", - говорит Водовоз.

Напомним, ранее Ахметов передал ГУР партию дронов более чем на 500 тысяч долларов, а также в 1000 комплекте.

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Ринат Ахметов Вооруженные силы Украины
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