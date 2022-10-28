"Метінвест" в рамках ініціативи Ахметова направив на передову 30 металевих укриттів для ЗСУ

"Метінвест" в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передав бійцям на Покровському напрямку чотири спеціальних модульних укриття. Всього відправили вже майже 30 таких укриттів, а в планах Ахметова - постачати стільки ж щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Метінвесту".

Зазначається, що кожне таке укриття вміщує ціле відділення: у ньому 8 спальних місць, або ж 30 сидячих. А при правильній установці споруда гарантує захист навіть від артилерійських снарядів калібру 152 мм.

"Це допомога нашим військовим у наближенні перемоги. Для цього ми докладаємо максимум зусиль та ресурсів. Усі наші модульні укриття допоможуть спростити військову логістику й захистити життя хлопцям, які боронять нашу землю", - заявив генеральний директор "Метінвест Покровськвугілля" Андрій Акулич.

Нагадаємо, днями Ахметов також передав ЗСУ 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, які допоможуть бійцям точніше "накривати" позиції ворога. Вартість комплексів - 9 млн грн.

Всього ж, в рамках ініціативи "Сталевий фронт", військові отримали вже 150 тис. бронежилетів, понад дві тисячі дронів та рацій, 700 авто та півмільйона літрів пального.

Всього від початку війни бізнеси SCM направили на допомогу Україні та українцям понад 3 млрд грн, і щодня ця цифра зростає.