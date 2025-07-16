"Метинвест" презентовал на URC уникальные проекты восстановления украинских городов

Компания "Метинвест" представила четыре уникальные концепции восстановленных кварталов "Сталева Мрія" - для Бахмута, Мариуполя, Тростянца и Глухова. Их презентовали на международной конференции Ukraine Recovery Conference 2025 в Риме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Метинвест ".

Во время конференции три из четырех концепций - Бахмут-Гоща, Мариуполь-Белая Церковь и Тростянец - были представлены в Риме непосредственно мэрами городов в павильоне Общин.

Они стали платформой для переговоров с донорами, фондами и потенциальными инвесторами. Проект вызвал заинтересованность: уже назначена серия встреч с представителями государственных институтов и международных структур, которые рассматривают возможность поддержки его реализации.

"Для Тростянца "Стальная Мечта" - это мощный и действенный инструмент, который позволил нам выйти на новый уровень переговоров с международными партнерами", - говорит мэр Тростянца Юрий Бова.

По его словам, наличие такого детального плана - это именно то, чего ожидают от Украины на международной арене.

"Этот подход имеет потенциал стать драйвером для всей Сумской области", - констатировал он.

Что известно о "Стальной Мечте" Метинвеста

"Стальная Мечта" - это универсальная концепция, которая позволяет быстро и безопасно восстановить инфраструктуру. Она базируется на трех стальных технологиях: модуль, каркас и платформа.

Специалисты компании разработали более 200 типовых проектов жилой и социальной инфраструктуры, которые уже можно воплощать в жизнь.

Татьяна Скрипка, руководитель направления внешних проектов Метинвест Сичстали, показала, как воплощаются проекты "Стальной мечты" на практике.

В частности, в Глухове будет реализована концепция "Круг жизни" - в ней предусмотрены парковые зоны, которые объединяют людей и интегрируют образование с природой. В Тростянце - "Точка единства", которая объединит промышленное, культурное и экологическое наследие города в единую экосистему.

Для переселенцев из Мариуполя в Белой Церкви Метинвест разработал концепцию "Линии жизни" - это тематические пути, которые превращают пространство в живую социальную сеть. А для общины Бахмута в Гоще - воспроизведение идентичности родного города с помощью знакомого зонирования и символических элементов, таких как Аллея Роз. Проектирование этих кварталов стартует уже в этом году.

Метинвест предлагает полноценную дорожную карту для громад - от концепции до эксплуатации. Компания предоставляет не только типовые проекты, но и помощь в поиске финансирования, оформлении документации и запуске строительства.

"Мы не предлагаем только идеи. Мы предлагаем четкий, пошаговый план действий и открытую платформу партнерства", - подчеркнула Татьяна Скрипка.