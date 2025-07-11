SCM представила проекты восстановления Украины на конференции URC 2025 в Риме

Международная инвестиционная компания SCM Рината Ахметова приняла участие в четвертой международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2025, URC). Она состоялась 10-11 июля в Риме (Италия).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

SCM выступила партнером национального стенда Украины и представила ряд проектов, направленных на защиту, инвестиции и восстановление страны. В мероприятии также приняли участие бизнесы группы - ДТЭК, "Метинвест", ПУМБ, umgi и Lemtrans.

"Метинвест " представил защитные проекты, в частности подземные стальные школы "Цитадель", модульные здания "Стальная мечта" и укрытия "Крыивки" для фронта.

представил защитные проекты, в частности подземные стальные школы "Цитадель", модульные здания "Стальная мечта" и укрытия "Крыивки" для фронта. ДТЭК представил энергетические инициативы - в частности модернизацию сетей, развитие накопителей энергии и возобновляемых источников.

представил энергетические инициативы - в частности модернизацию сетей, развитие накопителей энергии и возобновляемых источников. Umgi представила проект зернового терминала в порту "Южный".

представила проект зернового терминала в порту "Южный". Отдельным событием стала мультимедийная инсталляция "Незламна Україна", реализованная при участии SCM и профинансированная ПУМБ. Проект создан в сотрудничестве с итальянской студией SARAVÁ, культурной ассоциацией BORISTENE и украинским центром цифрового наследия Skeiron.

Также представители SCM стали одними из первых подписантов Хартии устойчивости человеческого капитала, инициированной Минэкономики совместно с Минветеранов и НБУ.

Документ предусматривает поддержку трудоустройства украинцев, в частности ветеранов, развитие навыков и создание конкурентоспособных условий труда.

"Национальный бизнес - движущая сила восстановления Украины. И сейчас, и после завершения войны. Все это время реальные инвестиции, уплата налогов, создание рабочих мест - это заслуга украинских компаний, украинских предпринимателей. Мы строим в Украине сейчас, мы инвестируем в Украину сейчас, восстанавливаем сейчас - потому что верим в европейское будущее Украины. И мы готовы быть партнером для международных инвесторов, которые стремятся участвовать в восстановлении нашей экономики. Это принципиальная позиция акционера Рината Ахметова", - заявила директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.

SCM в очередной раз подтвердила стратегическую роль украинского бизнеса в восстановлении страны.