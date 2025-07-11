ua en ru
Пт, 11 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

SCM представила проекты восстановления Украины на конференции URC 2025 в Риме

Украина, Пятница 11 июля 2025 15:33
UA EN RU
SCM представила проекты восстановления Украины на конференции URC 2025 в Риме Фото: SCM презентовала проекты восстановления Украины на конференции URC 2025 в Риме (scm.com.ua)
Автор: Юлия Бойко

Международная инвестиционная компания SCM Рината Ахметова приняла участие в четвертой международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2025, URC). Она состоялась 10-11 июля в Риме (Италия).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

SCM выступила партнером национального стенда Украины и представила ряд проектов, направленных на защиту, инвестиции и восстановление страны. В мероприятии также приняли участие бизнесы группы - ДТЭК, "Метинвест", ПУМБ, umgi и Lemtrans.

  • "Метинвест" представил защитные проекты, в частности подземные стальные школы "Цитадель", модульные здания "Стальная мечта" и укрытия "Крыивки" для фронта.
  • ДТЭК представил энергетические инициативы - в частности модернизацию сетей, развитие накопителей энергии и возобновляемых источников.
  • Umgi представила проект зернового терминала в порту "Южный".
  • Отдельным событием стала мультимедийная инсталляция "Незламна Україна", реализованная при участии SCM и профинансированная ПУМБ. Проект создан в сотрудничестве с итальянской студией SARAVÁ, культурной ассоциацией BORISTENE и украинским центром цифрового наследия Skeiron.

Также представители SCM стали одними из первых подписантов Хартии устойчивости человеческого капитала, инициированной Минэкономики совместно с Минветеранов и НБУ.

Документ предусматривает поддержку трудоустройства украинцев, в частности ветеранов, развитие навыков и создание конкурентоспособных условий труда.

"Национальный бизнес - движущая сила восстановления Украины. И сейчас, и после завершения войны. Все это время реальные инвестиции, уплата налогов, создание рабочих мест - это заслуга украинских компаний, украинских предпринимателей. Мы строим в Украине сейчас, мы инвестируем в Украину сейчас, восстанавливаем сейчас - потому что верим в европейское будущее Украины. И мы готовы быть партнером для международных инвесторов, которые стремятся участвовать в восстановлении нашей экономики. Это принципиальная позиция акционера Рината Ахметова", - заявила директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.

SCM в очередной раз подтвердила стратегическую роль украинского бизнеса в восстановлении страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов Метинвест ПУМБ ДТЭК
Новости
Удар по Одессе средь бела дня: количество пострадавших возросло
Удар по Одессе средь бела дня: количество пострадавших возросло
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом