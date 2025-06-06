Внимание на бизнес. Чего ожидают украинские компании от Ukraine Recovery Conference 2025

В этом году - 10-11 июля - состоится очередная, уже 4-я конференция по восстановлению Украины - Ukraine Recovery Conference (URC2025). После предыдущих встреч в Лугано, Лондоне и Берлине на этот раз конференцию будет принимать итальянский Рим.

В 2025 году организаторы конференции решили значительно более сильный акцент сделать на бизнес-составляющей процесса восстановления. В частности, "бизнес-измерение" в повестке дня URC2025 значится первым - наряду также с человеческим, региональным и евроинтеграционным направлениями.

РБК-Украина поинтересовалось у ведущих украинских компаний и бизнес-ассоциаций, какие ожидания они имеют от нынешней конференции по восстановлению Украины.

Главное:

"Несквозные" вопросы URC2025.

Детали участия Европейской Бизнес Ассоциации в конференции Ukraine Recovery Conference.

Что известно об участниках и ожиданиях от конференции по восстановлению Украины.

Восстановление Украины: место для лидеров

Организаторы URC2025 планируют во время нынешней конференции проанализировать "прогресс реформ в Украине в контексте ее экономической устойчивости и ее процесса вступления в Евросоюз".

Пока нет информации, кто от украинского правительства примет участие в нынешней Ukraine Recovery Conference. Ведь, как свидетельствует опыт прошлого года, состав правительственной делегации на конференции по восстановлению утверждается, как правило, за несколько дней до конференции отдельным распоряжением президента Украины. Однако, известно, что Юлия Свириденко активно занималась подготовкой и нынешней конференции в Риме, в частности, проводила соответствующие встречи с посольством Италии в Украине.

Также распоряжением правительства был создан организационный комитет по подготовке и проведению URC 2025. Его возглавили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина и первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Предполагается, что "сквозными" вопросами нынешней конференции станут сохранение макроэкономической стабильности, устойчивости и безопасности Украины, восстановление ее инфраструктуры, жилищного фонда, энергетики и тому подобное.

В рамках конференции состоится также бизнес-ярмарка, которая попытается как можно ярче представить бизнес и инвестиционные возможности Украины.

В общем, бизнес-десант украинских компаний на нынешней конференции по восстановлению Украины в Риме ожидается очень мощным.

Как сообщал ранее МИД Украины, приоритет для участия будет предоставлен компаниям, которые работают в сфере энергетики (в т.ч. возобновляемой), транспорта и логистики, оборонной промышленности, сельского хозяйства и в перерабатывающей промышленности, горнодобывающей промышленности, а также в сфере инноваций и цифровых технологий.

Также огромным плюсом будет, если компании уже имеют конкретные результаты (в т.ч. подписанные бизнес-соглашения и меморандумы с иностранными компаниями, другие международные партнерства) - чтобы представить их во время URC2025.

Что и приятно, и очень обнадеживает: украинские компании, с которыми нам удалось переговорить, вышли за пределы этого вопроса и дали значительно более широкий и стратегический ответ. Как и положено компаниям-лидерам, они также определили и место компании в процессе восстановления Украины, и рассказали, какой они видят будущую, отстроенную после войны Украину.

Бизнес в действии: стратегические инвестиции в условиях войны и после нее

В Европейской Бизнес Ассоциации рассказали, что имеют уже значительный опыт участия в предыдущих конференциях URC.

"Ассоциация участвует в этой конференции уже много лет, еще до 2022 года, когда фокусом мероприятия были реформы в Украине. Ежегодно в рамках URC проходят различные подготовительные мероприятия, например в Милане и Брюсселе в этом году. Представители ЕВА участвовали как спикеры и как участники, представили на мероприятиях инструменты поддержки бизнеса - Инвестиционную карту Украины, Белые книги с предложениями по восстановлению экономики", - рассказали в Европейской Бизнес Ассоциации.

Этот год тоже не станет исключением. Ассоциация не только подала заявку на участие в нынешней конференции, но и также активно привлекала к процессу регистрации членские компании.

Более того, в этом году на главное мероприятие URC в Риме Европейская Бизнес Ассоциация готовит специальное исследование среди иностранных инвесторов о готовности заходить на украинский рынок, предложения по поддержке бизнеса в прифронтовых регионах и другие экспертные материалы.

В свою очередь один из лидеров мобильной связи Украины компания "Киевстар" планирует во время нынешней конференции поделиться своим опытом в сфере реализации стратегических проектов, в частности относительно намерения осуществить опосредованный листинг на фондовой бирже Nasdaq.

В "Киевстаре" также напомнили, что во время прошлой конференции - UkraineRecoveryConference 2024 - компания взяла на себя обязательства инвестировать вместе с материнской компанией VEON 1 миллиард долларов США в течение 2023-2027 годов в восстановление и развитие цифровой инфраструктуры Украины.

"Это решение является не только финансовым вкладом в восстановление страны, но и частью более широкого видения трансформации Украины в цифровое государство нового поколения, где частный сектор играет ведущую роль в восстановлении, модернизации и интеграции в глобальную экономику", - заявили в компании "Киевстар".

Среди участников - и "Филип Моррис Украина", которая подчеркивает, что для нее участие в URC 2025 - это подтверждение последовательной позиции компании: не ждать завершения войны, чтобы инвестировать в Украину.

"Мы стали одними из первых, кто принял решение об инвестициях во время полномасштабного вторжения: в 2022 году - в поддержку наших сотрудников, в 2023 - 30 млн долларов в запуск новой фабрики на Львовщине, а в 2024-2025 годах - еще 16 млн долларов в расширение портфеля бездымных продуктов на рынке", - отметил генеральный директор компании. Такой последовательный подход, по его словам, является четким сигналом для международного бизнеса: инвестировать в Украину возможно и нужно уже сегодня.

Ожидания растут

В целом ожидания от нынешней конференции несколько выше - в т.ч. из-за акцентирования на роли бизнеса в процессе восстановления.

"Главные ожидания от конференции - это люди и контакты, новые решения по инвестициям в Украину, новые действенные инструменты для поощрения инвесторов. Украина нуждается в частном капитале, в том числе и для восстановления. Международная помощь и гранты - это очень важно и помогает нам удержаться на плаву, однако полноценное восстановление и экономическое развитие Украины невозможны без частного капитала", - уверены в Европейской Бизнес Ассоциации.

В ЕВА отмечают, что площадка URC всегда собирает очень качественную аудиторию, в частности иностранного бизнеса, который интересуется Украиной.

"Задача нашей Ассоциации - привлечь такие компании, поддержать их интерес, предоставить необходимую информацию. С этой целью мы еще в 2022 году создали инициативу GlobalBusinessforUkraine, задачей которой является объединение международного бизнеса вокруг Украины, усиление торговых и экономических связей, поиск партнеров и предоставление информации потенциальным инвесторам, - рассказали в Европейской Бизнес Ассоциации.

В свою очередь, в "Киевстаре" основной акцент ожиданий делают на развитии Украины цифровой.

"Мы уверены, что нынешняя конференция в Риме заложит основы для новых партнерств, укрепления доверия к украинскому бизнесу и создания прозрачных условий для развития цифровых технологий", - уверены в отделе корпоративных связей компании "Киевстар".

В "Филип Моррис" также ожидают, что нынешняя конференция станет практической площадкой для обсуждения конкретных механизмов привлечения инвестиций - прежде всего в производство, инновации и устойчивое развитие.

"Для долгосрочных инвестиций критически важным является создание предсказуемой регуляторной среды. Мы готовы делиться собственным опытом трансформации бизнеса и поддерживать инициативы, способствующие экономическому росту и более глубокой интеграции Украины в глобальную экономику", - отметили в "Филип Моррис Украина".