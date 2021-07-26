"Метінвест" купить майновий комплекс збанкрутілого Дніпровського меткомбінату

Гірничо-металургійна група "Метінвест" через ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" (ДКХЗ, Кам'янське Дніпропетровської обл.), що входить в групу, придбає цілісний майновий комплекс (ЦВК) ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК, Кам'янське Дніпропетровської обл.) За 9 ,17 млрд грн при початковій ціні 8 млрд 395,39 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "ProZorro.Продажі".

ДМК перебував на санації в рамках процесу про банкрутство підприємства.

До цього арбітражний керуючий Олексій Сокіл виставив в "ProZorro.Продажі" в рамках банкрутства ПАТ "ДМК" його єдиний майновий комплекс з початковою ціною 8 млрд 395,39 млн грн.

Так, заявки приймалися до 25 липня включно, аукціон був призначений на 26 липня, але так як на конкурс було подано одну заявку, то переможець визначений без торгів.

Нагадаємо, 20 травня 2021 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив групі компаній "Метінвест" придбати ДМК, що є необхідним заходом, спрямованим на запобігання припинення діяльності та ліквідації підприємства. Суб'єкти господарювання, що входять до групи "Метінвест", є одними з кредиторів ДМК, вимоги яких визнані в рамках справи про банкрутство.

При цьому АМКУ зобов'язав групу "Метінвест" в разі перемоги на торгах щорічно продавати не менше 12 тис. тонн чушкового товарного чавуну третім особам протягом трьох років.

Група "Метінвест" заявила, що вважає необґрунтованими вимоги АМКУ щодо придбання ДМК. Згідно із заявою компанії, АМКУ виніс на обговорення застарілі обмеження для участі в торгах на придбання ДМК, коли йшлося про те, що в разі перемоги на торгах АМКУ має намір зобов'язати "Метінвест" щорічно продавати не менше 12 тис. тонн чушкового товарного чавуну третім особам протягом трьох років.

"Для участі в торгах "Метінвест" направив звернення в АМКУ ще в 2020 році, проте розгляд заявки зайняло тривалий час, незважаючи на обмежений термін санації ДМК. Група "Метінвест" вважає встановлені зобов'язання АМКУ необґрунтованими, терміни розгляду заявки затягнутими, а ставлення до групи упередженим", - констатувалося раніше в заяві.

ДМК спеціалізується на виробництві чавуну, сталі, прокату і товарів народного споживання. Підприємство контролювала корпорація "ІСД", заснована в 1995 році.

Як повідомлялось, "Укрметалургпром" висловив стурбованість ситуацією, яка склалася з Дніпровським металургійним комбінатом. Промисловці звернулися до АМКУ щодо негативних наслідків, які зможуть призвести до зупинки заводу.