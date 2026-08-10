ua en ru
Пн, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

"Метинвест" отчитался об уплате налогов за полгода: какую сумму перечислили в бюджет

13:03 10.08.2026 Пн
2 мин
Больше всего средств направили за пользование недрами, ЕСВ и налог на доходы
aimg Сергей Новиков
"Метинвест" отчитался об уплате налогов за полгода: какую сумму перечислили в бюджет "Метинвест" уплатил в бюджет 8,2 млрд грн налогов в 2026 (фото: metinvestholding.com)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Группа "Метинвест" в I полугодии 2026 года уплатила в бюджеты всех уровней в Украине 8,5 млрд грн налогов и сборов, что на 8% меньше показателя аналогичного периода 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвеста".

Структура налогов "Метинвест"

Как отмечается, крупнейшими статьями налоговых вычетов стали:

  • плата за пользование недрами - 2,3 млрд грн
  • единый социальный взнос - 1,7 млрд грн
  • налог на доходы физических лиц - 1,5 млрд грн.

Речь идет о налоговых платежах Группы "Метинвеста" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий.

Кроме того, украинские предприятия группы за январь-июнь перечислили 777 млн грн налога на добавленную стоимость, 636 млн грн платы за землю, 490 млн грн налога на прибыль и 437 млн грн военного сбора.

Экологический налог вырос на 12% по сравнению с I полугодием 2025 года - до 368 млн грн.

Читайте также: Несмотря на войну: "Метинвест" Ахметова повысил зарплаты работникам украинских предприятий

В "Метинвесте" назвали главные вызовы для металлургии

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что промышленность продолжает работать, несмотря на блокаду черноморских портов, атаки на энергетическую инфраструктуру и торговые ограничения на европейском рынке.

"Сохранение промышленного потенциала - вопрос не только экономики, но и национальной безопасности", - подчеркнул Рыженков.

В то же время, украинская металлургическая отрасль продолжает работать в условиях значительного роста себестоимости и ухудшения экспортной логистики.

Среди ключевых негативных факторов представители отрасли называют блокировку черноморского транспортного коридора, ограничение на импорт украинской стали в ЕС, полномасштабное введение механизма CBAM, повышение тарифов на передачу электроэнергии и, в частности, увеличение грузового железнодорожного тарифа на 30%.

Читайте также: Украина рискует потерять миллиарды из-за остановки портов: бизнес бьет тревогу

По оценкам профильных ассоциаций совокупное влияние этих факторов создает риски для дальнейшей работы предприятий металлургического сектора.

В частности, до конца года под угрозой остановки может оказаться до половины предприятий отрасли.

Напомним, в 2025 году "Метинвест" перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 18,7 млрд грн налогов и сборов. В целом за период с 2022 года по I полугодие 2026 года группа направила в бюджеты более 82,2 млрд грн.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Метинвест Ринат Ахметов Налоги Госбюджет
Новости
Сколько крылатых ракет и баллистики сейчас производит РФ: данные ГУР
Сколько крылатых ракет и баллистики сейчас производит РФ: данные ГУР
Аналитика
"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов