"Метинвест" отчитался об уплате налогов за полгода: какую сумму перечислили в бюджет

Группа "Метинвест" в I полугодии 2026 года уплатила в бюджеты всех уровней в Украине 8,5 млрд грн налогов и сборов, что на 8% меньше показателя аналогичного периода 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвеста".

Структура налогов "Метинвест"

Как отмечается, крупнейшими статьями налоговых вычетов стали:

плата за пользование недрами - 2,3 млрд грн

единый социальный взнос - 1,7 млрд грн

налог на доходы физических лиц - 1,5 млрд грн.

Речь идет о налоговых платежах Группы "Метинвеста" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий.

Кроме того, украинские предприятия группы за январь-июнь перечислили 777 млн грн налога на добавленную стоимость, 636 млн грн платы за землю, 490 млн грн налога на прибыль и 437 млн грн военного сбора.

Экологический налог вырос на 12% по сравнению с I полугодием 2025 года - до 368 млн грн.

В "Метинвесте" назвали главные вызовы для металлургии

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что промышленность продолжает работать, несмотря на блокаду черноморских портов, атаки на энергетическую инфраструктуру и торговые ограничения на европейском рынке.

"Сохранение промышленного потенциала - вопрос не только экономики, но и национальной безопасности", - подчеркнул Рыженков.

В то же время, украинская металлургическая отрасль продолжает работать в условиях значительного роста себестоимости и ухудшения экспортной логистики.

Среди ключевых негативных факторов представители отрасли называют блокировку черноморского транспортного коридора, ограничение на импорт украинской стали в ЕС, полномасштабное введение механизма CBAM, повышение тарифов на передачу электроэнергии и, в частности, увеличение грузового железнодорожного тарифа на 30%.

По оценкам профильных ассоциаций совокупное влияние этих факторов создает риски для дальнейшей работы предприятий металлургического сектора.

В частности, до конца года под угрозой остановки может оказаться до половины предприятий отрасли.