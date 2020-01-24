"Метінвест" спростував підозри у незаконному виведенні вугільної компанії Ахметова з-під санкцій

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У компанії розповіли про охорону праці та промислової безпеки на своїх підприємствах

Гірничо-металургійна група "Метінвест" спростовує інформацію, представлену в розслідуванні "Радіо свобода", про нібито незаконне виведення вугільної компанії олігарха Ріната Ахметова з-під санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву компанії.

Також у заяві зазначається, що група приділяє особливу увагу охороні праці та промислової безпеки на своїх підприємствах незалежно від того, в якій країні вони працюють.

"При Наглядовій раді групи працює комітет з промислової безпеки, охорони праці та екології. У групі затверджена Стратегія з промислової безпеки та екології, діють Політика і Принципи в галузі охорони праці, здоров'я та охорони навколишнього середовища. В рамках реалізації бізнес-стратегії компанія вдосконалює і переймає кращі світові практики для створення безпечних умов праці на своїх підприємствах", - відзначили в компанії.

В "Метінвесті" також повідомили, що групою була впроваджена інтегрована система управління промисловою безпекою, охороною праці та навколишнім середовищем, що дозволило компанії щорічно підтверджувати відповідність до міжнародних стандартів OHSAS 18001 та ISO 14001.

"Група Метінвест першою з українських компаній отримала міжнародний сертифікат Vision Zero. Це концепція якісно нового підходу до організації всієї системи охорони праці на підприємствах, яка служить зниження показників виробничого травматизму та професійної захворюваності. Сертифікат Vision Zero мають такі світові лідери, як RWE, CEMEX, AngloGold і TUV NORD", - йдеться в заяві, відзначаючи, що витрати групи на промислову безпеку та охорону праці в 2018 році склали більше $95 млн.

Не винятком у галузі дотримання стандартів промислової безпеки та охорони праці, відзначають в "Метінвесті", є і американська компанія UCC, в яку входять підприємства Affinity Coal Company, Carter Roag Coal Company, Pocahontas Coal Company і Wellmore Coal Company (всього 14 шахт, які видобувають близько 2,8 млн тонн вугілля на рік).

"Наприклад, частота нещасних випадків з тимчасовою втратою працездатності (NFDL) на шахті Affinity, починаючи з 2014 року, в три рази нижче середнього національного показника NFDL в галузі підземного видобутку вугілля", - повідомляє "Метінвест".

З 2014 року показники безпеки в шахті Affinity значно покращилися, відзначили в компанії, досягнувши високого показника безпеки.

"Під час останньої перевірки від 15 серпня 2018 року рівень ризиків для безпеки на шахті був значно нижче необхідного для введення показника POV", - йдеться в заяві.

У зв'язку з цим, на підприємстві була розроблена політика щодо забезпечення відповідності федеральним законам і законам штату. Співробітники компанії щотижня збираються для перевірки результатів безпеки.

В 2018 році статус POV був скасований, а судові позови про неправомірність такого рішення були відхилені судом за відсутністю доказів.

"В даний час UCC не є об'єктом будь-якого розслідування", - йдеться в заяві.

У компанії додали, що шахту Affinity отримувала нагороду Асоціації по техніці безпеки ім. Джозефа А. Холмса в номінації "найкраща велика шахта" (200+ працівників у штаті Західна Вірджинія) від Управління з питань охорони здоров'я, техніки безпеки і навчання гірників Західної Вірджинії в 2014, 2016 і 2017 роках.

Як писало раніше РБК-Україна, комітет з питань освіти та праці Палати представників Конгресу США з вересня 2018 року вивчає деталі угоди укладеного між вугільною компанією українського олігарха Ріната Ахметова Pocahontas coal company LLC та Управлінням з охорони праці в гірничодобувній промисловості Міністерства праці США.

У листі до управління, комітет Конгресу висловив сумніви щодо законності угоди з компанією українського олігарха і попросив вказати точну дату повної перевірки шахти, під час якої управління не виявило жодного порушення. Адже тільки в такому разі управління мало право скасувати проблемний статус.