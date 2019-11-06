"Метінвест" модернізував листопрокатний цех "1700" на Маріупольському меткомбінаті

Ілюстративне фото (metinvestholding.com)

Інвестиції "Метінвесту" в проект склали близько 110 млн доларів

"Метінвест" модернізував листопрокатний цех (ЛПЦ) "1700" на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча. Виробництво на оновленому агрегаті 5 листопада запустив генеральний директор групи Юрій Риженков, передає РБК-Україна.

Як відомо, загальні інвестиції "Метінвесту" в проект склали близько 110 млн доларів.

У компанії впевнені, що проведена реконструкція дозволяє розширити характеристики і поліпшити якість вироблених на заводі гарячекатаних рулонів. Зокрема, товщина готового листа буде становити від 1,2 до 8 мм, а вага рулону до 25 тис. т.

Крім того, після модернізації ЛПЦ планова потужність виробництва зросла до 2,5 млн т цк рулонів на рік.

Масштабна реконструкція ЛПЦ "1700" стартувала в 2017 році і в 2018 році були завершені роботи по введенню в експлуатацію нагрівальної печі №1 і установка великовантажної пневматичної моталки. Завдяки цьому меткомбінат зміг випускати гарячекатані рулони масою до 16,5 т, гарячекатані травлені рулони без зварного шва масою до 15 т, а також холоднокатані рулони без зварного шва масою 14-14,5 т, розповіли в "Метінвесті".

Далі було встановлено нове обладнання - проміжний перемотувальний пристрій, рольганги, гідрозбиви, станини клітей, головні двигуни і редуктори.

"Це додатковий 1 млн т гарячекатаного рулону. Те, що раніше нам доводилося продавати в напівфабрикатах, в слябе, сьогодні це буде вже готовий продукт, це буде гарячекатаний рулон. Ми також очікуємо, що за якісними характеристиками ми вийдемо на рівень найкращих світових стандартів, і ми зможемо відкривати для себе нові ринки і краще задовольняти потреби діючих клієнтів. У сукупності це має дати дуже серйозне поліпшення економіки комбінату ім. Ілліча", - зазначив Риженков.

Нагадаємо, група компаній "Метінвест" з 2012 року збільшувала капітальні та операційні витрати на екологічну модернізацію, незважаючи на зниження обсягів виробництва.