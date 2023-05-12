"Метинвест" готов приобщиться к "зеленому" переходу Европы, - СЕО компании

Группа "Метинвест" готова присоединиться к "зеленому" переходу Европы, в частности - поставлять энергию и сырье для производства железа прямого восстановления (DRI) для Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании Юрия Рыженкова на конференции в Милане.

"Метинвест - крупнейший производитель железной руды в Украине. Украина уже является крупнейшим производителем железорудной продукции в Европе. И большим преимуществом является то, что в Украине добывают магнетитовую железную руду, которую можно обогащать к качеству DRI и HBI по уже известным технологиям. для этого нужно - энергия", - заявил СЕО компании.

В то же время, он напомнил, что большая часть энергетического баланса Украины уже декарбонизирована: он на 65% состоит из ядерной энергетики, на 10-15% - из возобновляемых источников энергии и на 10% - из водорода.

"Идея состоит в том, чтобы построить мощности DRI на наших предприятиях в Украине для поставок потребителям ЕС. И это, на мой взгляд, должно стать неотделимой частью восстановления Украины. Это также способ приблизить Украину к ЕС, войдя в общую цепочку продукции ЕС в этом движении "зеленой" стали", - сказал Рыженков.

По его словам, переход к "зеленой" стали сделает стальную продукцию более конкурентоспособной в будущем. Более чистая сталь получит преимущество над другими продуктами, например, алюминием или пластиком.

"Мы ищем возможности, связанные с приобретением компаний в Европе, а также со строительством предприятий с нуля, в частности в Италии. Даже если эти предприятия не будут работать на водороде или возобновляемых источниках энергии с первого дня, они должны обладать всеми характеристиками, чтобы в будущем работать экологически устойчивым способом", - объяснил руководитель компании.

Гендиректор "Метинвеста" также отметил, что преодолеть вызовы войны и даже закончить 2022 с положительными результатами группе помогла диверсификация цепочки создания стоимости и логистики.

Предприятия группы в Европе стали автономными и стали получать сырье с открытого рынка. К примеру, для итальянских прокатных заводов, ранее работавших на сырье "Азовстали", нашли поставщиков с Ближнего Востока, Бразилии, Великобритании.

По его словам, акционер "Метинвеста" Ринат Ахметов хочет приложить максимум усилий по восстановлению Украины, Мариуполя и металлургических комбинатов "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Частью этих усилий является присоединение группы как партнера к проекту Mariupol Reborn.

Рыженков также отметил, что еще до российского вторжения существовали планы превратить мариупольские комбинаты в DRI-центр, производящий "зеленую" сталь.