"Метінвест" готовий долучитися до "зеленого" переходу Європи, - СЕО компанії

Група "Метінвест" готова долучитися до "зеленого" переходу Європи, зокрема - постачати енергію та сировину для виробництва заліза прямого відновлення (DRI) для Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Юрія Риженкова на конференції в Мілані.

"Метінвест - найбільший виробник залізної руди в Україні. Україна вже є найбільшим виробником залізорудної продукції в Європі. І великою перевагою є те,що в Україні видобувають магнетитову залізну руду, яку можна збагачувати до якості DRI та HBI за вже відомими технологіями. Все, що для цього потрібно, - енергія", - заявив СЕО компанії.

Водночас він нагадав, що велика частина енергетичного балансу України вже декарбонізована: він на 65% складається з ядерної енергетики, на 10-15% - з відновлюваних джерел енергії та на 10% - з водню.

"Ідея полягає в тому, щоб побудувати потужності DRI на наших підприємствах в Україні для постачання споживачам ЄС. І це, на мій погляд, має стати невіддільною частиною відбудови України. Це також спосіб наблизити Україну до ЄС, увійшовши до загального ланцюжка продукції ЄС у цьому русі "зеленої" сталі", - сказав Риженков.

За його словами, перехід до "зеленої" сталі зробить сталеву продукцію більш конкурентоспроможною в майбутньому. Чистіша сталь дістане перевагу над іншими продуктами, наприклад, алюмінієм або пластиком.

"Ми шукаємо можливості, пов'язані з придбанням компаній в Європі, а також із будівництвом підприємств із нуля, зокрема в Італії. Навіть якщо ці підприємства не будуть працювати на водні або відновлюваних джерелах енергії з першого дня, вони повинні мати всі характеристики, щоб у майбутньому працювати в екологічно сталий спосіб", - пояснив керівник компанії.

Гендиректор "Метінвесту" також відзначив, що подолати виклики війни й навіть закінчити 2022 рік із позитивними результатами групі допомогла диверсифікація ланцюжка створення вартості та логістики.

Підприємства групи в Європі стали автономними й почали отримувати сировину з відкритого ринку. Наприклад, для італійських прокатних заводів, що раніше працювали на сировині "Азовсталі", знайшли постачальників із Близького Сходу, Бразилії, Великої Британії.

За його словами, акціонер "Метінвесту" Рінат Ахметов хоче докласти максимум зусиль для відновлення України, Маріуполя та металургійних комбінатів "Азовсталь" і ММК імені Ілліча. Частиною цих зусиль є приєднання групи як партнера до проекту Mariupol Reborn.

Риженков також відзначив, що ще до російського вторгнення існували плани перетворити маріупольські комбінати на DRI-центр, що виробляє "зелену" сталь.