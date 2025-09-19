ua en ru
Пятница 19 сентября 2025
"Метинвест" Ахметова поставил около 600 тонн металлопроката для строительства зерновых ангаров Фото: Метинвест поставляет металлопрокат для строительства зерновых ангаров (metinvest.media)
Автор: Юлия Бойко

В Украине стремительно растет спрос на стальные бескаркасные ангары. Они используются в агросекторе для хранения зерна и техники, в логистике – как склады и таможенные терминалы, в промышленности - как производственные цеха и склады материалов, а также в спорте и сфере услуг. Одним из ключевых поставщиков металлопроката для таких сооружений стала компания "Метинвест-СМЦ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Бескаркасные ангары обладают рядом преимуществ: быстрый монтаж (от нескольких дней до трех недель), экономичность (на 40% дешевле классических конструкций), максимальное полезное пространство без колонн, долговечность более 30 лет и универсальность применения.

Для одного из крупнейших проектов последнего времени – строительства четырех крытых зерновых ангаров в Одесской области – компания поставила почти 600 тонн металлопроката: оцинкованные рулоны производства "Юнистил" и арматуру "Каметстали".

По словам Максима Гуриевского, менеджера "Метинвест-СМЦ" по работе с ключевыми клиентами, спрос на оцинкованный прокат для таких конструкций постоянно растет: в 2023–2024 годах компания поставляла в среднем по 4 тыс. тонн ежегодно, а уже в 2025 году ожидается более 4,5 тыс. тонн.

Развитие рынка стимулируют аграрный сектор, а также рост потребностей в быстрых и доступных решениях для бизнеса и военные реалии, требующие мобильной инфраструктуры. Все больше украинских компаний овладевают технологией изготовления стальных арочных конструкций, что позволяет сокращать зависимость от импорта и удешевлять строительство.

Как известно, компания "Метинвест" Рината Ахметова разработала концепцию обновления страны "Стальная мечта". Она подразумевает готовые проекты на основе prefab-решений – предварительно изготовленных стальных элементов сооружений.

Проекты обновленных жилых кварталов уже разработали для Мариуполя и Бахмута, а также переговоры и работа по адаптации ведутся еще с целым рядом пострадавших общин.

