"Метінвест" Ахметова поставив майже 600 тонн металопрокату для будівництва зернових ангарів
В Україні стрімко зростає попит на сталеві безкаркасні ангари. Вони використовуються в агросекторі для зберігання зерна й техніки, у логістиці - як склади та митні термінали, у промисловості - як виробничі цехи та склади матеріалів, а також у спорті та сфері послуг. Одним із ключових постачальників металопрокату для таких споруд стала компанія "Метінвест-СМЦ".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Безкаркасні ангари мають низку переваг: швидкий монтаж (від кількох днів до трьох тижнів), економічність (на 40% дешевші за класичні конструкції), максимальний корисний простір без колон, довговічність понад 30 років та універсальність застосування.
Для одного з найбільших проєктів останнього часу – будівництва чотирьох критих зернових ангарів в Одеській області – компанія поставила майже 600 тонн металопрокату: оцинковані рулони виробництва "Юністіл" та арматуру "Каметсталі".
За словами Максима Гурієвського, менеджера "Метінвест-СМЦ" по роботі з ключовими клієнтами, попит на оцинкований прокат для таких конструкцій невпинно зростає: у 2023–2024 роках компанія постачала в середньому по 4 тис. тонн щорічно, а вже у 2025 році очікується понад 4,5 тис. тонн.
Розвиток ринку стимулюють аграрний сектор, а також зростання потреб у швидких і доступних рішеннях для бізнесу та воєнні реалії, що вимагають мобільної інфраструктури. Все більше українських компаній опановують технологію виготовлення сталевих арочних конструкцій, що дозволяє скорочувати залежність від імпорту та здешевлювати будівництво.
Як відомо, компанія "Метінвест" Ріната Ахметова розробила концепцію відновлення країни "Сталева мрія". Вона передбачає готові проєкти на основі prefab-рішень – попередньо виготовлених сталевих елементів споруд.
Проєкти оновлених житлових кварталів вже розробили для Маріуполя та Бахмута, також перемовини та робота з адаптації ведуться ще з цілою низкою постраждалих громад.