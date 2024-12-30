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"Метинвест" Ахметова создал проекты восстановления Бахмута и Тростянца в рамках "Стальной мечты"

Понедельник 30 декабря 2024 14:41
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"Метинвест" Ахметова создал проекты восстановления Бахмута и Тростянца в рамках "Стальной мечты" Фото: "Метинвест" Ахметова создал проекты восстановления Бахмута и Тростянца в рамках "Стальной мечты" (facebook.com/93OMBr)
Автор: Юлия Бойко

Концепция группы "Метинвест" по восстановлению страны "Стальная мечта", которая включает более 200 готовых проектов для строительства жилья и инфраструктуры, активно расширяется: сейчас компания работает над программами восстановления для Бахмута, Мариуполя и Тростянца Сумской области. На очереди - еще несколько регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвест".

Концепция компании "Сталева мрія" - это набор готовых решений для строительства жилья, социальной и коммерческой инфраструктуры. Цель проекта - помочь пострадавшим от войны громадам: они могут выбрать проект, адаптировать его под свои нужды, привлечь средства, и сразу начинать строительство.

Специалисты разработали более 200 готовых проектов зданий на основе трех стальных предварительно изготовленных элементов: каркаса, модуля и платформы. Все проекты содержат полный пакет документов: смету, графики строительства, планирование и технические решения.

"Мы благодарим строительное сообщество за высокую оценку нашей работы. С момента своего рождения весной 2023 года "Стальная мечта" значительно выросла и окрепла. Теперь мы реализуем проекты под ключ собственными силами, как часть компании "Метинвест Сичсталь" - от разработки концепции и производства стальных элементов, до ввода объектов в эксплуатацию. Кроме пострадавших от войны украинских громад, проектом заинтересовались и зарубежные фонды и организации. Поэтому будем помогать развивать Украину и планируем вывести наши решения на мировой рынок", - отметила руководитель направления внешних проектов "Метинвест Сичстали" Татьяна Скрипка.

Как известно, в поселке Гоща Ровенской области по концепции "Стальной мечты" планируется создать квартал, который интуитивно повторяет границы города Бахмут - с рекой Бахмутка и разделением города на четыре района. Проект рассчитан на 10 га: он предусматривает строительство малоэтажного жилья площадью около 200 тыс. кв. м, школы, детского сада, амбулатории, зеленых зон, в частности аллеи роз. Стоимость проекта - 111 млн долларов, срок строительства - 3 года.

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Метинвест Бахмут Тростянец
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