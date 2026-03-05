ua en ru
"Метинвест" Ахматова вошел в тройку лидеров устойчивого развития в Украине: что это значит

12:59 05.03.2026 Чт
2 мин
Рейтинг лидеров устойчивого развития в Украине составлен по версии The Page
aimg Александр Мороз
"Метинвест" Ахматова вошел в тройку лидеров устойчивого развития в Украине: что это значит Фото: "Метинвест" вошел в тройку лидеров устойчивого развития в Украине (metinvestholding.com)

Группа "Метинвест" бизнесмена Ринат Ахметов вошла в тройку лидеров рейтинга устойчивого развития украинских компаний по итогам 2024-2025 годов по версии The Page.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".

Читайте также: "Метинвест" Ахметова вошел в ТОП-5 компаний с лучшей репутацией в Украине

Целью рейтинга было определить лучшие ESG-практики украинского бизнеса. Анкеты 15 компаний оценивались по ряду критериев, в частности наличием стратегии и плана перехода, измеряемых KPI и достигнутых результатов, уровнем привлечения руководства к процессам устойчивого развития, наличием нефинансовой отчетности и аудитов, а также инновационностью и прозрачностью коммуникаций.

Победителей определили по консолидированной оценке жюри, в состав которого вошли представители международных организаций и эксперты платформ устойчивого развития.

В тройку лидеров, кроме "Метинвеста", вошли Deloitte Ukraine и ІТ-компания SoftServe.

Как сообщает The Page, "Метинвест" демонстрирует зрелую систему устойчивого развития, основанную на комбинированной годовой отчетности в соответствии со стандартами GRI, SASB и TCFD. Несмотря на условия войны, компания проводит регулярные аудиты экологического менеджмента и энергоэффективности, а ее пакет корпоративных политик охватывает ключевые аспекты ESG-рисков.

В 2024 году группа внедрила инновационные решения, в частности системы машинного зрения с искусственным интеллектом для повышения безопасности на производстве. В рамках энергетической трансформации компания переходит на использование биотоплива (лузги подсолнечника) и сокращает энергоемкость производства окатышей. Также группа готовит запуск солнечных электростанций общей мощностью 37 МВт.

Социальные инициативы компании сосредоточены на поддержке обороноспособности и восстановлении страны, в частности в рамках проектов "Стальная мечта" и создания подземных стабилизационных пунктов формата NATO Role 2.

Достижения компании "Метинвеста"

Как известно, "Метинвест" в пятый раз подряд занял первое место в рейтинге крупнейших частных компаний Украины по версии Forbes Ukraine.

Издание назвало эту компанию "хребтом украинской экономики": с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 70 миллиардов грн.

"Метинвест" также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты.

