Метеорологічне літо триває: у Києві оновлений ще один температурний рекорд

Фото: дощ у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кияни пережили другу поспіль найтеплішу ніч в історії спостережень

Ніч на четвер, 8 жовтня, у Києві, як і попередня, виявилась найтеплішою за всю історію спостережень. Уперше з 1881 року температура не опустилася нижче 15,1 градусів тепла.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними синоптиків, попереднє рекордне значення 13,6 градусів 1893 року перевищено на 1,5 градусів.

Крім того, 7 жовтня у Києві випала рекордна кількість опадів - 39 мм, що на 11 мм більше ніж у 1905 році.

Нагадаємо, ніч на середу, 7 жовтня, у Києві виявилась найтеплішою в історії, адже температура не опустилася нижче 14,5 градусів тепла. Попереднє рекордне значення 13,8 градусів 1893 року перевищено на 0,7 градусів. Як зазначили синоптики, метеорологічне літо у столиці триває.

Як повідомляло РБК-Україна, вересень у Києві повторив температурний рекорд 100-річної давнини 1909 року. Середньомісячна температура повітря вересня 2020 року у Києві становила 18,4 градусів тепла, що перевищило кліматичну норму на 4,5 градусів.

Начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі РБК-Україна заявив, що "бабине літо" слід очікувати в жовтні.