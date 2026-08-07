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Металлургия под серьезной угрозой из-за блокирования портов, - эксперт

13:10 07.08.2026 Пт
3 мин
Ущерб из-за блокирования портов для металлургии может достигать 200 млн долларов ежемесячно
aimg Анна Шиканова
Металлургия под серьезной угрозой из-за блокирования портов, - эксперт Блокировка портов грозит остановкой работы металлургической отрасли (фото: Getty Images)
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Блокирование работы морских портов уже приводит к сокращению производства на украинских горно-металлургических предприятиях, а при отсутствии возобновления экспорта через порты Большой Одессы отрасль может потерять до 35% производства и нести 150-200 млн долларов убытков ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью в Экономической правде.

Остановилось уже два комбината

С начала августа группа Ferrexpo приостановила производство на Полтавском горно-обогатительном комбинате ориентировочно на 10-20 дней из-за блокирования портов и дефицита оборотных средств. Также остановлена добыча на Южном ГОКе, входящей в группу "Метинвест".

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В группе "Метинвест" отмечают, что сокращение добычи на Объединенном ГОКе, в которое входят Северный, Центральный и Ингулецкий ГОК, в августе может достигнуть 30% по сравнению с показателем 2025 года. Поэтому объем железнодорожных перевозок продукции комбинатов может сократиться примерно на 1,3 млн тонн в месяц.

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что доступ к морским портам является критически важным для выживания горно-металлургической отрасли.

"Доступ к морю – наиболее весомый фактор выживания нашей отрасли. Это большая проблема, чем в 2022-2023 годах, потому что тогда были лучшие цены и предприятия смогли пережить кризис. Сейчас альтернативы портам Одессы нет", – отметил он.

По словам Каленкова, в 2022 году часть экспорта удалось переориентировать на дунайские порты, однако сейчас они имеют ограниченную пропускную способность, а предприятия не могут длительное время накапливать продукцию на складах из-за нехватки оборотного капитала.

Он предупредил, что если ситуация не улучшится в ближайшие недели, часть предприятий будет вынуждена остановить производство или перейти в режим простоя.

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В "Метинвесте" отмечают, что прекращение судоходства в черноморских портах поставит под угрозу экспорт железорудного сырья в Китай и Турцию, чугун в США, а также заготовку и металлопрокат в страны Южной Европы и Ближнего Востока.

Под угрозой не только экспорт

Помимо экспорта морские порты остаются критически важными для импорта сырья. После остановки Покровской угольной группы компания нуждается в импорте около 250 тыс. тонн угля ежемесячно, альтернативных источников в Украине нет.

В отрасли также отмечают, что переориентация экспорта железной руды через западную границу экономически невыгодна. По оценкам компаний, доставка одной тонны железорудного сырья в польский порт Гданьск будет стоить около 50 долларов, в то время как стоимость тонны обкатышей составляет около 100 долларов.

По оценкам участников рынка, закрытие морского коридора может стоить украинской металлургии 150-200 млн долларов прямого ущерба ежемесячно без учета косвенных потерь от роста логистических затрат, увеличения операционных расходов и риска остановки отдельных производств. В таких условиях падение производства в отрасли может достигнуть 35%.

Стоит отметить, что представители бизнеса бьют тревогу из-за остановки портов , ведь Украина рискует потерять миллиарды.

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