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Металлурги призвали не открывать экспорт лома: сначала нужна действенная пошлина

13:01 24.09.2026 Чт
3 мин
aimg Сергей Новиков
Металлурги выступили против открытия экспорта лома без пошлины (фото: GettyImages)

Украина не должна открывать экспорт металлолома, пока государство не создаст модель, гарантирующую фискальный эффект для бюджета и защиту внутреннего рынка.

Как пишет РБК-Украина, такую ​​позицию высказали в Федерации металлургов Украины (ФМУ), комментируя проблему с экспортом.

Условия возобновления экспорта

В Федерации напомнили, что в настоящее время в Украине действует нулевая квота на экспорт лома черных металлов. В то же время, предыдущая ставка экспортной пошлины в 180 евро за тонну, действовавшая в течение десяти лет, завершилась: с 16 сентября ставка вернулась к базовому уровню 10 евро за тонну.

По мнению металлургов, открывать экспорт в таких условиях преждевременно.

"Позиция металлургов однозначна: открывать экспорт до урегулирования вопроса пошлины нельзя", - говорится в заявлении Федерации.

В отрасли обращают внимание, что ранее значительные объемы украинского металлолома поставлялись в страны ЕС в преференциальном режиме. Поэтому, по оценке Федерации, государство не получало того фискального эффекта, который мог бы обеспечивать экспорт стратегического сырья.

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Поэтому в ФМУ настаивают: если механизм экспортных пошлин будет восстановлен, он должен реально применяться независимо от страны назначения.

Переработка лома приносит больше средств

Отдельно металлурги отмечают разницу между прямым экспортом лома и его переработкой внутри Украины.

По расчетам отрасли, переработка одной тонны лома в металлопродукцию может обеспечивать около 15 тыс. грн. налогов и сборов и около 1,2 тыс. долларов валютных поступлений. В то время как прямой экспорт лома дает около 250-350 долларов валютной выручки на тонну и значительно меньший фискальный эффект.

В Федерации также подчеркивают, что нынешнее падение потребления металлолома не следует считать долгосрочным. Украинские металлургические предприятия сейчас подвергаются российским атакам и вынужденно сокращают производство, но после восстановления мощностей спрос на сырье может вернуться.

Почему спрос на металлолом может возрасти

В ФМУ прогнозируют, что роль металлолома будет расти из-за декарбонизации металлургии и адаптации к CBAM, поскольку это сырье имеет более низкий углеродный след.

"Мы не выступаем против экспорта. Речь идет лишь о последовательности решений: сначала государство должно законодательно восстановить эффективную экспортную пошлину, которая будет работать для всех направлений, и только после этого можно пересматривать нулевую квоту", - говорят в ФМУ.

Как сообщалось, представители ломозаготовительной отрасли недавно призвали открыть экспорт лома, но именно в страны ЕС.

При этом до введения запрета на экспорт большинство нашего лома шло в Польшу, а уже оттуда - в Турцию, без уплаты пошлины. В Украину при этом возвращались 104 гривны налогов с тонны экспортируемого сырья.

Напомним, Кабмин с 1 января 2026 года ограничил экспорт лома на весь год - поскольку он нужен украинским предприятиям для производства продукции для обороны, восстановления и внутреннего рынка.

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