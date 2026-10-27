Металлурги предупредили о разрушительных последствиях повышения тарифов УЗ для экономики

Проблема грузовых тарифов УЗ

ФМУ описывает нынешнюю модель как "мертвую спираль": большинство расходов УЗ остаются фиксированными, а когда грузов становится меньше из-за войны, блокады портов и сокращения производства, эти расходы переводят на тех клиентов, которые еще продолжают перевозить продукцию.

В результате тариф растет, предприятия сокращают отгрузку, грузовая база УЗ падает еще больше, и возникает потребность в новом повышении.

С 1 августа 2026 года грузовые тарифы уже выросли на 30%. С января 2027 планируется повышение еще на 15%. В Федерации отмечают, что в совокупности это означает почти 50% роста за пять месяцев для предприятий, одновременно потерявших нормальную морскую логистику и работающих под обстрелами.

"Мы не против "Укрзализныци". Мы за то, чтобы она выстояла, не уничтожив своих клиентов", - подчеркивают в Федерации.

По их оценкам, для безубыточной работы УЗ необходимо перевозить около 200 млн тонн грузов в год. В то же время прогноз на 2026 год уже сократился с примерно 160 млн до 130 млн тонн. Для сравнения, в 2021 году железная дорога перевезла 314 млн тонн.

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В Федерации ссылаются также на расчеты ГП "Укрпромвнешэкспертиза", согласно которым повышение тарифов на 37% может сократить грузовую базу УЗ на 27 млн тонн в год.

Потенциальные потери для экономики оцениваются в 96 млрд грн ВВП, 2,4 млрд долларов валютной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений ежегодно.

К чему приводит повышение тарифов УЗ

В ФМУ рассказывают, что для металлургии последствия уже стали практическими. Из-за блокады портов и августовского повышения тарифов стоимость железнодорожной перевозки чугуна и сырья для его производства выросла с 30 долларов до 68 долларов на тонну готовой продукции.

Альтернативная логистика через порты соседних стран добавляет еще около 46 долларов на тонну чугуна. В Федерации предупреждают: если ситуация не изменится, в 2027 году грузовая база УЗ может сократиться до 120 млн тонн.

Отдельной системной проблемой металлурги называют кросс-субсидирование пассажирских перевозок за счет грузового сегмента. По их данным, ущерб пассажирских перевозок составил около 20 млрд грн в 2025 году и может превысить 25 млрд грн в 2026-м.

В Федерации считают, что эти расходы должны финансироваться из госбюджета по европейской модели PSO, а не переводиться на грузоотправителей.

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"Государство должно осознать, что тарифное повышение стоит бюджету дороже, чем прямая поддержка УЗ", - отмечают в Федерации.

Предложения ФМУ по ж/д перевозкам

Среди предлагаемых решений, в частности:

возврат тарифов до уровня 1 января 2026;

полное бюджетное финансирование пассажирских перевозок;

привлечение средств ЕС, ЕБРР, ЕИБ, Всемирного банка и других партнеров по восстановлению инфраструктуры, локомотивов и вагонов.

Федерация предлагает ввести льготные тарифы для предприятий в зоне 150-200 км от фронта и приоритетный пропуск критического металлургического экспорта через западную границу.

"Мы сами добиваем собственных экспортеров вместо того, чтобы их спасать", - резюмировали в Федерации металлургов.