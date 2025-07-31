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Убытки госбюджета от "серого" экспорта лома достигли уже 3 млрд гривен, - эксперт

Украина, Четверг 31 июля 2025 17:01
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Убытки госбюджета от "серого" экспорта лома достигли уже 3 млрд гривен, - эксперт Фото: глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова (facebook com helena kolesnikova)
Автор: Сергей Новиков

Рынок металлолома в Украине находится в критическом состоянии. При существенном сокращении внутренней заготовки - из-за войны, потери промышленных территорий, проблем с логистикой и кадрами - объемы экспорта продолжают расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елены Колесниковой.

Это, по ее словам, создает серьезные риски для отечественной металлургии, подрывает экономическую стабильность и приводит к миллиардным потерям госбюджета.

"Значительная часть украинского металлолома экспортируется в страны ЕС - как формально беспошлинная торговля. А уже оттуда реэкспортируется в третьи страны, прежде всего Турцию. Таким образом, в обход украинской экспортной пошлины в 180 евро за тонну, мы теряем и сырье, и бюджетные поступления. Это искажение должно быть прекращено! По подсчетам, только в прошлом году государственный бюджет недополучил более 2 миллиардов гривен, а в этом году эта сумма уже превышает 3 млрд", - отметила Колесникова.

Она также подчеркнула, что косвенные потери экономики еще больше, ведь каждая тонна лома, который перерабатывается в Украине на сталь, приносит минимум в 8 раз больше поступлений в бюджет, чем та же тонна, которая просто экспортируется.

"Украина уже сегодня испытывает существенный дефицит лома - по оценкам, не хватает минимум 300 тысяч тонн для обеспечения потребностей отечественной металлургии. Заготовка лома в Украине упала до самого низкого уровня с 1995 года. Но даже тот лом, который удается собрать, в основном не доходит до украинских металлургических предприятий. Экспорт растет из года в год в разы: если в прошлом году он составлял 350 тысяч тонн, то в этом году может превысить полмиллиона", - подчеркнула эксперт.

Она подчеркнула, что наличие металлолома - это не только вопрос экономики, но и национальной безопасности, ведь украинская металлургия нуждается в сырье для восстановления производства, обеспечения армии, реализации оборонных заказов и послевоенного восстановления.

"Европейская Комиссия также рассматривает возможность введения ограничений на экспорт лома за пределы Европейского Союза. Это свидетельствует об изменении глобального подхода к сырью, которое в рамках "зеленого курса" ЕС рассматривается как стратегический ресурс для сокращения выбросов CO₂. Украине тоже нужно прибегнуть к решительным шагам - в частности, публиковать открытый реестр экспортеров, и инициировать трансграничный обмен данными с европейскими таможенными органами, в частности Польши, для недопущения реэкспортных схем", - резюмировала Колесникова.

Как известно, за первое полугодие 2025 года Украина экспортировала на 63,4% больше металлолома, чем в прошлом году. Только в июне экспорт вырос на 115% в годовом измерении. Основное направление - Польша (70% поставок).

Ранее отмечалось также, что "Укрзализныця" накопила более 200 тысяч тонн лома на своих складах, которые не работают на экономику и создают острый дефицит на рынке.

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