Как работает новый мессенджер Direct?

По дизайну и интерфейсу приложение Direct почти полностью повторяет раздел входящих сообщений в классическом Instagram.

Если пользователь войдет в него с помощью своей аккаунта, все его предыдущие чаты автоматически перенесутся в новый сервис.

В приложении сохранили привычные инструменты персонализации. Пользователи могут устанавливать индивидуальные фоны для отдельных переписок, а также публиковать короткие статусы в формате заметок.

Главной особенностью Direct стала возможность пользоваться им без регистрации в Instagram. Создать профиль в мессенджере можно только по телефону или по электронной почте.

Правда, для таких пользователей поиск собеседников будет менее удобным - им придется вручную добавлять контакты по никнейму в Instagram или сканировать QR-код.

Функции безопасности и родительский контроль

Meta перенесла в новое приложение целый ряд защитных механизмов с основной платформы. В частности, система запрещает начинать чат с незнакомыми людьми, которых нет в списке контактов пользователя.

Для защиты несовершеннолетних в сервисе предусмотрены инструменты родительского контроля. Они позволяют видеть, с кем общается подросток и сколько времени он проводит в приложении.

Кроме того, компания заявила об использовании специальных технологий для выявления потенциально нежелательных контактов с молодежью и реагирования на них, хотя точных технических деталей не раскрыла.

Почему Meta решилась на эксперимент?

Запуск отдельного приложения выглядит нетипичным шагом, учитывая предварительные заявления руководителя Instagram Адама Моссери. Ранее он признавал, что обмен сообщениями является популярной функцией платформы, но отказывался интегрировать эти чаты в Threads.

Тогда Моссери объяснял, что дублирование одного ящика в разных приложениях является лишним и создает путаницу с извещениями.

Эксперты также обращают внимание на то, что новый сервис может забирать аудиторию у другого мессенджера компании - WhatsApp .

Вероятно, именно из-за этих рисков Meta ограничивает географию запуска. Тестирование Direct продолжается только в Турции и Таиланде, однако в случае успеха компания планирует расширить доступность сервиса и на другие страны.