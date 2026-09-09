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Meta запустила автономного ИИ-агента: он контролирует почту и банкинг

11:14 09.09.2026 Ср
2 мин
Рискнут ли пользователи доверить алгоритму привычную рутину?
aimg Ольга Завада
Meta предлагает доверить ИИ Muse все дела (фото: Unsplash)

Meta представила своего амбициозного ИИ-агента Muse, который должен не просто отвечать на запросы, а самостоятельно выполнять повседневные задачи пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meta.

Что умеет автономный ИИ-агент Muse?

Помощник работает на базе новой модели Muse Spark и подключается к ежедневным пользовательским сервисам - от электронной почты и календарей до банкинга, умного дома и фитнес-приложений.

Если требуемый сервис не имеет официальной интеграции, Muse может подключиться через публичный API или работать с ним непосредственно в браузере.

Ключевые возможности Muse:

Автоматизация рутины - отправка писем, заполнение сложных форм, бронирование билетов и гостиниц, снижение счетов за услуги.

Организация быта - превращение видеорецептов в списки покупок, рассылка приглашений на события и планирование.

Самостоятельные покупки - осуществление онлайн-оплат через систему Link от Stripe со встроенной защитой покупателей. По словам разработчиков, в скором времени ожидается поддержка Shop Pay и 1Password.

Агент способен продолжать выполнение задач даже после того, как пользователь закрывает приложение, а со временем обучается на основе диалогов и подсказывает без дополнительных запросов.

Читайте больше: Meta выпустила ИИ-приложение Mac: что оно умеет и чем опасно

Цены, подписки и конфиденциальность

Сервис уже доступен через сайт muse.ai, приложения на iOS и Android, а также в чатах WhatsApp. В будущем его интегрируют в смарт-очки Meta.

Использование Muse бесплатно с лимитом на количество задач (в приложении есть специальный счетчик).

Для активных пользователей Meta предлагает 2 платных подписки: Power за 20 долларов в месяц и Maximum за 100 долларов в месяц. Для сохранения прозрачности подключение каждого приложения осуществляется отдельно по выбору пользователя.

Чтобы уменьшить беспокойство по поводу конфиденциальности после многочисленных скандалов с утечками данных, Meta уверяет, что Muse работает внутри изолированной виртуальной машины Muse Secure VM.

ШИ-агент не имеет доступа к паролям или платежным данным, а переписка и личные файлы не передаются в рекламные системы компании.

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