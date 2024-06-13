Цель - потери врага в 30 тысяч в месяц. Как ВСУ могут истощить РФ и сорвать ее наступление

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Буданов сказал о "трудном периоде": что он имел в виду

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов вчера охарактеризовал текущую ситуацию на поле боя во время общения с журналистами. Он сказал, что сейчас на фронте в Украине уже начался трудный период, поскольку с середины мая идет наступление Вооруженных сил России. Однако, по его словам, не стоит ждать "армагеддона".

"Я считаю, что он (трудный период - ред.) сейчас идет. Но я еще раз повторяю - никакого армагеддона не будет. Не беспокойтесь, мы выстоим и победим", - заявил Буданов и добавил, что летнее контрнаступление оккупационных войск уже началось.

"Оно уже идет. Оно началось в середине мая и продолжается. Ситуация не самая лучшая, но не надо преувеличивать последствия этого", - добавил Буданов.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина отметил, что вообще сейчас идет то масштабное российское наступление, о котором, в частности, предупреждал Буданов.

"Действительно подтверждаются, скажем, его прогнозы, что "армагеддона не будет" и он не происходит. Это правда на сегодняшний день", - считает Мусиенко и акцентирует, что сейчас основное направление удара противника - Донецкая область, где оккупанты пытаются достичь прогресса.

Где самая тяжелая ситуация сейчас

Важно отметить, что главнокомандующий Александр Сырский ВСУ, на сегодняшний день называет два направления, где ситуация самая тяжелая - это Кураховское и Покровское.

"Там действительно враг наносит многочисленные удары. Цель, которую оккупанты себе ставят, - это дойти по меньшей мере до Покровска. То есть выйти в результате этой кампании в Покровск, а в идеале до административных границ Донецкой области. В приоритете своего наступления враг сейчас ставит для себя Донецкую область", - рассказывает Мусиенко.

По словам эксперта, наши силы сконцентрированы там на двух вещах: не давать врагу развить темп операции и наносить максимальные потери.

"Бои на Покровском направлении продолжаются сейчас на подходах к основной линии обороны - второй. И задача даже на подходах ко второй линии обороны истощить подразделения врага, чтобы когда он до этой линии дошел, к тому же Карловскому водохранилищу, то был максимально истощен", - считает Мусиенко.

Ситуация в Харьковской области

Параллельно этому, по мнению собеседника, в Харьковской области украинским силам ситуацию удалось стабилизировать.

"Более того сейчас тот факт, что под огневым контролем ВСУ держится логистическое сообщение от Шебекино (Белгородская область РФ - ред.) к Волчанску, можно сказать, что Силам обороны удается не давать врагу расширить плацдарм в Харьковской области. И там достаточно эффективно удается россиян сдерживать", - говорит Мусиенко.

В то же время Украина остановила стремительный темп продвижения российских войск. Силам обороны удается на некоторых отрезках фронта еще лучше стабилизировать ситуацию, а также наносить успешные удары как по территории объектов российских войск на территории Белгородской области, так и по оккупированному Крыму.

Сумская область - угроза уменьшилась?

Что касается Сумского направления, то, по мнению эксперта, угроза уменьшилась.

"На сегодняшний день там действуют ДРГ, но там диверсионно-разведывательные группы действовали и раньше. В принципе тенденция сохраняется, что время от времени они заходят или пытаются зайти на территорию приграничных населенных пунктов и выявлять огневые точки украинских войск, вступать в боевые столкновения, проводить разведку и т. д.", - сказал Мусиенко.

Эксперт подчеркивает, что на сегодняшний день риски более масштабного наступления российских войск наступления на Сумскую область значительно уменьшились по сравнению с периодом в две-три недели назад.

Что для ВСУ является решающим фактором

Сейчас, по словам Мусиенко, важное значение играет тот фактор, что нам нужно иметь достаточное количество разных средств огневого поражения. Это и артиллерийские снаряды, и мины, и HIMARS, и более дальнобойное вооружение, и авиация.

"Это нужно для того, чтобы наносить врагу такие потери, чтобы он был неспособен восполнять силы в течение месяца вследствие своих мобилизаций. То есть более 30 тысяч нужно наносить в месяц врагу потери, чтобы он истощался. Поэтому для этого нам нужно еще больше средств огневого поражения, больше боеприпасов и в принципе тогда, думаю, удастся окончательно стабилизировать ситуацию на фронте", - подытожил эксперт.