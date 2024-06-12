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Буданов о ситуации на фронте: сейчас тяжелый период, но никакого армагедона не будет

Украина, Среда 12 июня 2024 22:36
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Буданов о ситуации на фронте: сейчас тяжелый период, но никакого армагедона не будет Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте в Украине сейчас тяжелый период, но никакого армагедона не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью в эфире телемарафона.

"Я считаю, что он (трудный период - ред.) сейчас идет. Но я еще раз повторяю - армагедона ни одного не будет. Не переживайте, мы выстоим и победим", - сказал Буданов.

Он также рассказал, что летнее контрнаступление РФ уже началось.

"Он уже идет. Он начался в середине мая и продолжается. Он продолжается. Ситуация не самая лучшая, но не надо преувеличивать последствия этого", - отметил руководитель ГУР.

Ситуация на фронте

Российские войска атакуют по всей линии фронта. Особый акцент на Донецкой области, ради захвата которой оккупанты открыли другие направления.

Также в мае захватчики начали наступление в Харьковской области. Сейчас активные бои продолжаются в районе города Волчанск.

О том, как будут развиваться события летом, где ждать главного удара и успеют ли ВСУ переломить ход войны до холодов - читайте в материале РБК-Украина.

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Кирилл Буданов ГУР Война в Украине
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