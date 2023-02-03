Цель Украины - стать частью единого цифрового рынка ЕС, - Федоров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

"Наша амбициозная цель - стать частью единого цифрового рынка ЕС. Достижение так называемого цифрового безвиза. Для этого будем продолжать выполнять обязательства перед европейскими партнерами", - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Со своей стороны ЕК положительно оценила работу правительства, что гарантирует Украине приближение к цифровому безвизу с ЕС.

"Просто поражает то, чего вы достигли в цифровом секторе, несмотря на войну. Ваша устойчивость беспрецедентна. В то же время вы развиваетесь так, что это вдохновляет других. Вижу в этом возможность для нас поучиться на вашем опыте", - отметила вице-президент Еврокомиссии по цифровизации Маргрет Вестагер.

Как подчеркивается на Правительственном портале, для этого Минцифры будет сотрудничать с ЕС над: