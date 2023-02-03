ua ru
Пт, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Цель Украины - стать частью единого цифрового рынка ЕС, - Федоров

Новина українською →
Украина, Пятница 03 февраля 2023 17:52
Цель Украины - стать частью единого цифрового рынка ЕС, - Федоров Фото: вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Украина полностью готова стать частью единого цифрового рынка ЕС, отметили представители правительства страны и Еврокомиссии на совместной встрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

"Наша амбициозная цель - стать частью единого цифрового рынка ЕС. Достижение так называемого цифрового безвиза. Для этого будем продолжать выполнять обязательства перед европейскими партнерами", - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Со своей стороны ЕК положительно оценила работу правительства, что гарантирует Украине приближение к цифровому безвизу с ЕС.

"Просто поражает то, чего вы достигли в цифровом секторе, несмотря на войну. Ваша устойчивость беспрецедентна. В то же время вы развиваетесь так, что это вдохновляет других. Вижу в этом возможность для нас поучиться на вашем опыте", - отметила вице-президент Еврокомиссии по цифровизации Маргрет Вестагер.

Как подчеркивается на Правительственном портале, для этого Минцифры будет сотрудничать с ЕС над:

  • обновлением "дорожной карты" интеграции Украины в Единый цифровой рынок на основе европейской Программы цифрового десятилетия до 2030 года;
  • оценкой от ЕС сферы доверительных услуг Украины с целью их взаимного признания;
  • признанием украинских цифровых документов в ЕС;
  • интеграцией Украины в Индекс цифровой экономики и общества ЕС (DESI);
  • запуском технологии 5G и присоединением к транспортным 5G коридорам ЕС;
  • одобрением обновленного Приложения 17-3, которое обеспечит получение режима внутреннего рынка в телеком-секторе и приблизит к единому роуминговому пространству с ЕС.

Сегодня РБК-Украина сообщило, что операторы ЕС и Украины продлили бесплатный роуминг для украинцев в Европе - он будет действовать еще полгода.

Напомним, что ЕС и Украина подтвердили готовность скорейшего присоединения Украины к единому роуминговому пространству ЕС "Роуминг как дома". Недавно президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ежегодной речи перед Европарламентом пообещала навсегда ввести Украину в европейскую зону бесплатного роуминга. Кроме того, Украина получила освобождение от уплаты взносов за участие в программах ЕС, в частности "Цифровая Европа", до окончания войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Министерство цифровой трансформации Михаил Федоров
NEWS
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина