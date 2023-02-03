Цель Украины - стать частью единого цифрового рынка ЕС, - Федоров
Украина полностью готова стать частью единого цифрового рынка ЕС, отметили представители правительства страны и Еврокомиссии на совместной встрече.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
"Наша амбициозная цель - стать частью единого цифрового рынка ЕС. Достижение так называемого цифрового безвиза. Для этого будем продолжать выполнять обязательства перед европейскими партнерами", - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Со своей стороны ЕК положительно оценила работу правительства, что гарантирует Украине приближение к цифровому безвизу с ЕС.
"Просто поражает то, чего вы достигли в цифровом секторе, несмотря на войну. Ваша устойчивость беспрецедентна. В то же время вы развиваетесь так, что это вдохновляет других. Вижу в этом возможность для нас поучиться на вашем опыте", - отметила вице-президент Еврокомиссии по цифровизации Маргрет Вестагер.
Как подчеркивается на Правительственном портале, для этого Минцифры будет сотрудничать с ЕС над:
- обновлением "дорожной карты" интеграции Украины в Единый цифровой рынок на основе европейской Программы цифрового десятилетия до 2030 года;
- оценкой от ЕС сферы доверительных услуг Украины с целью их взаимного признания;
- признанием украинских цифровых документов в ЕС;
- интеграцией Украины в Индекс цифровой экономики и общества ЕС (DESI);
- запуском технологии 5G и присоединением к транспортным 5G коридорам ЕС;
- одобрением обновленного Приложения 17-3, которое обеспечит получение режима внутреннего рынка в телеком-секторе и приблизит к единому роуминговому пространству с ЕС.
Сегодня РБК-Украина сообщило, что операторы ЕС и Украины продлили бесплатный роуминг для украинцев в Европе - он будет действовать еще полгода.
Напомним, что ЕС и Украина подтвердили готовность скорейшего присоединения Украины к единому роуминговому пространству ЕС "Роуминг как дома". Недавно президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ежегодной речи перед Европарламентом пообещала навсегда ввести Украину в европейскую зону бесплатного роуминга. Кроме того, Украина получила освобождение от уплаты взносов за участие в программах ЕС, в частности "Цифровая Европа", до окончания войны.
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