Мета України - стати частиною єдиного цифрового ринку ЄС, - Федоров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

"Наша амбітна мета - стати частиною єдиного цифрового ринку ЄС. Досягнення так званого цифрового безвізу. Для цього продовжуватимемо виконувати зобов’язання перед європейськими партнерами", - зазначив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зі свого боку ЄК позитивно оцінила роботу уряду, що гарантує Україні наближення до цифрового безвізу з ЄС.

"Просто вражає те, чого ви досягли у цифровому секторі, незважаючи на війну. Ваша стійкість є безпрецедентною. В той же час ви розвиваєтесь так, що це надихає інших. Вбачаю у цьому можливість для нас повчитись на вашому досвіді", - зазначила віцепрезидентка Єврокомісії з питань цифровізації Маргрет Вестагер.

Як підкреслюється на Урядовому порталі, для цього Мінцифри співпрацюватиме з ЄС над: