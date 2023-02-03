Мета України - стати частиною єдиного цифрового ринку ЄС, - Федоров
Україна цілком готова стати частиною єдиного цифрового ринку ЄС, зазначили представники уряду країни та Єврокомісії на спільній зустрічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
"Наша амбітна мета - стати частиною єдиного цифрового ринку ЄС. Досягнення так званого цифрового безвізу. Для цього продовжуватимемо виконувати зобов’язання перед європейськими партнерами", - зазначив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Зі свого боку ЄК позитивно оцінила роботу уряду, що гарантує Україні наближення до цифрового безвізу з ЄС.
"Просто вражає те, чого ви досягли у цифровому секторі, незважаючи на війну. Ваша стійкість є безпрецедентною. В той же час ви розвиваєтесь так, що це надихає інших. Вбачаю у цьому можливість для нас повчитись на вашому досвіді", - зазначила віцепрезидентка Єврокомісії з питань цифровізації Маргрет Вестагер.
Як підкреслюється на Урядовому порталі, для цього Мінцифри співпрацюватиме з ЄС над:
- оновленням "дорожньої карти" інтеграції України до Єдиного цифрового ринку на основі європейської Програми цифрового десятиліття до 2030 року;
- оцінкою від ЄС сфери довірчих послуг України з метою їх взаємного визнання;
- визнанням українських цифрових документів в ЄС;
- інтеграцією України до Індексу цифрової економіки та суспільства ЄС (DESI);
- запуском технології 5G та приєднання до транспортних 5G коридорів ЄС;
- схваленням оновленого Додатку 17-3, яке забезпечить отримання режиму внутрішнього ринку у телеком-секторі та наблизить до єдиного роумінгового простору з ЄС.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що оператори ЄС та України подовжили безкоштовний роумінг для українців в Європі - він діятиме ще півроку.
Нагадаємо, що ЄС та Україна підтвердили готовність якнайшвидшого приєднання України до єдиного роумінгового простору ЄС "Роумінг як вдома". Нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у щорічній промові перед Європарламентом пообіцяла назавжди ввести Україну в європейську зону безкоштовного роумінгу. Окрім цього, Україна отримала звільнення від сплати внесків за участь у програмах ЄС, зокрема "Цифрова Європа", до закінчення війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.