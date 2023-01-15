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У Шойгу цинично высказались об ударе по Украине. Но о Днепре ни слова

Фото: в Минобороны РФ цинично высказались об ударе по Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Минобороны РФ цинично отчитались об ударе по Украине, назвав жилые дома, в которые попали ракетами 14 января, "объектом из системы военного управления Украины". При этом в сводке нет ни слова о теракте, устроенном в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

"14 января нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики", - говорится в сводке.

В сообщении оккупанты цинично заявляют, что "все назначенные объекты поражены", а "цель удара достигнута".

При этом в сводке, представленной ведомством, совсем не упоминается ракетный удар по жилому дому в Днепре, где, по последним данным, уже погибли больше 20 человек.

Напомним, по данным на 13.00 15 января из-за попадания российской ракеты в дом в Днепре 14 января погибли уже 23 человека.

Кроме того, во время атаки силам ПВО удалось сбить четыре ракеты в небе над Кривым Рогом, однако было зафиксировано попадание в частный сектор. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Помимо этого в результате российской атаки по территории Украины было зафиксировано повреждение электросетей в ряде областей. В частности, российские оккупанты ударили по двум тепловым электростанциям. Одна из них приостановила производство электроэнергии.

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