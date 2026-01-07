RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Meta тестирует обновление Threads, которое превратит переписку в развлечения

Threads тестирует игры в чатах, начиная с баскетбольного прототипа (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Threads изучает возможность запуска игр прямо в чатах, начиная с баскетбольной игры. Представитель Meta заявил, что компания разрабатывает внутренний прототип игры, и она пока недоступна для пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.

В чатах Threads могут появиться встроенные игры

Игра впервые была замечена реверс-инженером Алессандро Палуцци, который часто находит неанонсированные функции на ранней стадии разработки.

Палуцци опубликовал скриншот баскетбольной игры: пользователи, судя по всему, смогут виртуально бросать мячи в корзину, проводя пальцем по экрану. Основная идея игры - позволить друзьям соревноваться, кто набьет больше очков, аналогично другим мобильным баскетбольным играм.

Запуск игр внутри сообщений мог бы дать Threads преимущество перед конкурентами, такими как X (Twitter) и Bluesky, которые не предлагают встроенные игры. Это также могло бы помочь платформе конкурировать с Apple Messages, где игры доступны через сторонние приложения вроде GamePigeon.

Как и с любым внутренним прототипом, пока неизвестно, когда и выйдут ли официально игры в сообщениях Threads.

Прототипы на фоне расширения функционала Threads

Стоит отметить, что это не первый эксперимент Meta с играми в сообщениях. В прошлом году Instagram запустил скрытую игру с эмодзи в Direct. Суть заклюалась в том, чтобы двигать пальцем ракетку внизу экрана и удерживать выбранный эмодзи в воздухе. Если эмодзи падает, игрок проигрывает. Главная цель - побить результат другого участника чата.

Прототип появляется на фоне продолжающегося расширения функционала Threads, направленного на конкуренцию с другими платформами. Например, недавно сервис расширил функцию Сообщества, добавив больше тем, чтобы привлечь пользователей с Reddit и X.

Кроме того, появилась функция "исчезающие публикации", позволяющая делиться мыслями и вести диалоги, которые автоматически архивируются через 24 часа.

Напомним, что концерт Макса Барских в Киеве активно обсуждался в Threads, где пользователи делились впечатлениями и реакциями на шоу.

Также сообщалось, что Threads запустил групповые чаты с поддержкой до 50 участников, где пользователи могут делиться текстом, видео, GIF и эмодзи, так же как и на публичной ленте.

А еще мы писали о 5 популярных и интересных альтернатив X (Twitter), которые заслуживают внимания пользователей и предлагают уникальные функции для общения и обмена контентом.

Читайте РБК-Украина в Google News
MetaПриложениеИгры