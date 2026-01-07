Meta тестирует обновление Threads, которое превратит переписку в развлечения

Threads изучает возможность запуска игр прямо в чатах, начиная с баскетбольной игры. Представитель Meta заявил, что компания разрабатывает внутренний прототип игры, и она пока недоступна для пользователей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.
Игра впервые была замечена реверс-инженером Алессандро Палуцци, который часто находит неанонсированные функции на ранней стадии разработки.
Палуцци опубликовал скриншот баскетбольной игры: пользователи, судя по всему, смогут виртуально бросать мячи в корзину, проводя пальцем по экрану. Основная идея игры - позволить друзьям соревноваться, кто набьет больше очков, аналогично другим мобильным баскетбольным играм.
Запуск игр внутри сообщений мог бы дать Threads преимущество перед конкурентами, такими как X (Twitter) и Bluesky, которые не предлагают встроенные игры. Это также могло бы помочь платформе конкурировать с Apple Messages, где игры доступны через сторонние приложения вроде GamePigeon.
Как и с любым внутренним прототипом, пока неизвестно, когда и выйдут ли официально игры в сообщениях Threads.
Стоит отметить, что это не первый эксперимент Meta с играми в сообщениях. В прошлом году Instagram запустил скрытую игру с эмодзи в Direct. Суть заклюалась в том, чтобы двигать пальцем ракетку внизу экрана и удерживать выбранный эмодзи в воздухе. Если эмодзи падает, игрок проигрывает. Главная цель - побить результат другого участника чата.
Прототип появляется на фоне продолжающегося расширения функционала Threads, направленного на конкуренцию с другими платформами. Например, недавно сервис расширил функцию Сообщества, добавив больше тем, чтобы привлечь пользователей с Reddit и X.
Кроме того, появилась функция "исчезающие публикации", позволяющая делиться мыслями и вести диалоги, которые автоматически архивируются через 24 часа.
