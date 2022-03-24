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Польща заблокувала рахунки російського посольства через фінансування тероризму, - посол РФ

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Москва, Четвер 24 березня 2022 12:10
Польща заблокувала рахунки російського посольства через фінансування тероризму, - посол РФ Фото: посол РФ у Польщі Сергій Андрєєв (radiosvoboda_org)
Автор: Марія Кучерявець

Посол РФ у Польщі Сергій Андрєєв заявив, що польська влада з кінця лютого заблокувала банківські рахунки російського посольства у Варшаві. Причиною тому стало те, що ці кошти могли бути використані для фінансування тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Я порушив питання, що з кінця лютого заблоковані наші рахунки. Причому - про це я раніше ще не говорив, але додам цікаву деталь - рахунки були заблоковані за рішенням спочатку Мінфіну, а потім рішенням польського прокурора на тій підставі, що кошти з цих наших рахунків нібито можуть використовуватися для відмивання незаконно отриманих коштів або для фінансування тероризму", - розповів Андрєєв.

Нагадаємо, посла Росії у Варшаві нещодавно викликали до Міністерства закордонних справ Польщі, оскільки Агентство внутрішньої безпеки виявило 45 російських дипломатів, пов'язаних зі спецслужбами РФ.

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