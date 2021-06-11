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Місце зустрічі Зеленського і Путіна не обговорюється, - МЗС

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Київ, П'ятниця 11 червня 2021 22:34
Місце зустрічі Зеленського і Путіна не обговорюється, - МЗС Фото: президенти РФ і України Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Місце зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним на цей час не обговорюється. Йдуть переговори про теми, які планується розглянути.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24".

"Зараз місце зустрічі президентів Зеленського і Путіна не обговорюється, є певні контакти і спроби узгодити порядок зустрічі, але до географії ще не дійшли", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що організувати зустріч Зеленського і Путіна дуже складно. Однак, додав міністр, якщо українська сторона побачить, що на цьому саміті можна буде припинити війну на Донбасі, то до його організації буде докладено максимум зусиль.

Коментуючи можливість зустрічі Зеленського з представниками "ДНР" і "ЛНР", Кулеба заявив: "Президент не буде зустрічатися незрозуміло з ким".

Нагадаємо, в кінці квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу, в тому числі безпосередньо в зоні конфлікту. Однак пізніше стало відомо, що переговори президентів України і Росії хочуть провести в нейтральній країні.

Відзначимо, 9 червня Путін заявив, що йому завжди є про що поговорити з Володимиром Зеленським. Російський лідер також розповів, що Україна пропонувала обговорити під час зустрічі із Зеленським.

Більше про плани української сторони провести переговори з РФ в матеріалі"Віч-на-віч.Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним".

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