Місце зустрічі Зеленського і Путіна не обговорюється, - МЗС

Місце зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним на цей час не обговорюється. Йдуть переговори про теми, які планується розглянути .

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24".

"Зараз місце зустрічі президентів Зеленського і Путіна не обговорюється, є певні контакти і спроби узгодити порядок зустрічі, але до географії ще не дійшли", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що організувати зустріч Зеленського і Путіна дуже складно. Однак, додав міністр, якщо українська сторона побачить, що на цьому саміті можна буде припинити війну на Донбасі, то до його організації буде докладено максимум зусиль.

Коментуючи можливість зустрічі Зеленського з представниками "ДНР" і "ЛНР", Кулеба заявив: "Президент не буде зустрічатися незрозуміло з ким".