Місце голосування можна змінити через суд, - Мін'юст

У Міністерстві юстиції України пояснили, що потрапити в список виборців під час виборів президента України після 25 березня можна через суд. Про це розповів глава відомства Павло Петренко.

За його словами, змінити місце голосування можна через суд.

"Друзі, не встигли потрапити у відділ ведення Державного реєстру виборців, щоб внести інформацію про себе або змінити персональні дані? Звертайтеся в суд і отримаєте можливість реалізувати своє виборче право", - пояснив міністр.

Зокрема, для зміни місця голосування необхідно до 28 березня подати адміністративний позов до місцевого загального суду за місцезнаходженням виборчої комісії. Він зазначив, що подібні справи суд вирішує протягом двох днів. Крім того, Петренко підкреслив, що судовий збір при цьому платити не потрібно.

Нагадаємо, загальна кількість громадян України, які змінили місце голосування у першому турі президентських виборів 2019, перевищила 300 тисяч чоловік.

Додамо, що для голосування у другому турі виборів заяву потрібно подавати знову.