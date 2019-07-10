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Місце голосування можна буде змінити на вихідних 13-14 липня

Новини » Вибори 2019    10.07.2019 - 11:27
Місце голосування можна буде змінити на вихідних 13-14 липня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Для тимчасової зміни місця голосування залишилося 5 днів

Органи ведення Державного реєстру виборців (ДРВ) будуть працювати у вихідні 13-14 липня 2019 для забезпечення можливості тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центральної виборчої комісії (ЦВК) у Facebook.

Як повідомили в Центрвиборчкомі, тимчасово змінити місце голосування на позачергових парламентських виборах можна буде до 15 липня. Тобто, для здійснення зміни місця голосування залишилося 5 днів.

Зазначається, що для забезпечення права тимчасової зміни місця голосування на виборах в Раду органи ведення Державного реєстру виборців працюватимуть у повноцінному режимі на вихідних 13 та 14 липня.

Місце голосування можна буде змінити на вихідних 13-14 липня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місце голосування на позачергових парламентських виборах змінили більше тисячі жителів окупованого Криму. За даними Держреєстру виборців, станом на 7 липня місце голосування змінили 907 жителів Криму та 256 жителів Севастополя.

РБК-Україна писало, що вже понад 26 тисяч українських громадян змінили місце голосування перед позачерговими виборами народних депутатів. Зокрема, місце голосування змінили майже 6,9 тис. жителів Донецької області та 3,7 тис. жителів Луганської області.

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