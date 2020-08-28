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На місцевих виборах нас чекає чергова електоральна революція, - експерт

Автор: РБК-Україна

Експерт пояснив, яким чином змінюються виборчі тенденції

Кандидату в мери Києва важливо бути в проблематиці не лише центру, а й околиць міста. Тоді це буде відповідати настроям й запитам киян.

Про це написав політичний оглядач Петро Оліщук в блогах на сайті "Корреспондент".

"Очевидно, "диктат Хрещатика" у столиці підходить до свого завершення. Не дивно, що найбільш проникливі кандидати в мери, як той же Андрій Пальчевський, уже перебираються на лівобережні околиці столиці, щоб відчути проблеми "спальних районів" по той бік Дніпра. Це - політично грамотно та дозволяє формулювати адекватні політичні рішення, які б реально відповідали настроям і запитам громади", - пише експерт.

Також він пояснив, яким чином змінюються виборчі тенденції.

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"Кияни можуть ще деякий час голосувати за бренди, але розуміння суперечності декларацій та реалій все одно буде неминучим. Далі - чергова електоральна революція, опиратися якій немає смислу. Просто той з політиків, хто чітко відчуває суспільні тенденції, спробує цей процес очолити", - впевнений Олещук.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.

Згідно з останніми даними Центру Разумкова в Київську міську раду проходять сім партій: "УДАР" Віталія Кличка, "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Перемога Пальчевського", "Сила і честь", ВО "Батьківщина".

Крім того, згідно з даними опитування, до другого туру виборів мера Києва проходять два кандидати - Віталій Кличко та Андрій Пальчевський.

Політична сила "Перемога Пальчевського", лідером якої став Андрій Пальчевський, була зареєстрована 1 липня.

Раніше бізнесмен заявляв, що вирішив пожити в 10 районах столиці, щоб детальніше ознайомитися з проблемами українців. В рамках своєї ініціативи, він вже пожив в Деснянському та Дарницькому районах.

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