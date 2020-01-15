Застава для кандидатів на місцевих виборах зросла майже у 40 разів

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Це сталося у зв'язку з новою формулою розрахунку у Виборчому кодексі

Новий Виборчий кодекс, підписаний президентом Володимиром Зеленським у грудні, підвищив розмір застави для кандидатів і партій на виборах всіх рівнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ЧЕСНО".

Зокрема, передбачається зміна формули розрахунку, яка збільшує розмір застави рівно в 10 разів (4 мінімальні заробітні плати на кожні 10 тисяч виборців; попередня формула цю ж кількість зарплат на кожні 100 тисяч виборців);

Ця формула актуальна для:

кандидатів у міські голови в обласних центрах і містах з кількістю виборців 90 тисяч і більше;

для партій, які будуть реєструвати свої списки обласних рад, міських рад в обласних центрах (в тч. столиці) і містах з кількістю виборців 90 тисяч і більше.

Збільшення розміру застав має стати підтвердженням серйозності намірів кандидатів, а також захистом від кандидатів-клонів, які використовуються для відтягування голосів від основного кандидата або для розподілу місць у виборчих комісіях.

Розрахунки на основі формули з Виборчого кодексу України свідчать, що розмір застави для кандидата в мери облцентру або великого міста від 90 тисяч виборців буде становити щонайменше 170 тисяч гривень (Ужгород).

Рекордної буде заставу для кандидатів у міські голови Києва - понад 4 мільйони гривень. Ця сума вища, ніж для кандидата в президента, яка також збільшилася з 2,5 до 3 мільйонів гривень.

Також зазначається, що під такі критерії підпадає 30 міст України без урахування окупованих територій.

Нагадаємо, 28 грудня президент Володимир Зеленський підписав новий Виборчий кодекс. Він передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського, за нього проголосували 330 нардепів.