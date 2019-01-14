Місцеві органи влади заборгували "Укрзалізниці" майже 1,5 млрд гривень за 5 років

Фото: глава УЗ Євген Кравцов (РБК-Україна, Віталій Носач)

Органи місцевої влади компенсували УЗ лише 25% від загальної вартості перевезень пільговиків

Загальна сума заборгованості місцевих органів влади перед публічним акціонерним товариством "Укрзалізниця" за перевезення у приміських поїздах пільгових категорій громадян складає 1,4 мільярда гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УЗ.

Так, наголошується, що органи місцевої влади компенсували "Укрзалізниці" лише 25% від загальної вартості перевезень пільговиків. Зокрема, через такий низький рівень компенсації перевезень компанія наразі не має змоги оновлювати парк електричок.

Вказано також, що минулого року УЗ перевезла в приміському сполученні пільговиків на 389 млн гривень, а компанії було компенсовано лише 88,6 млн гривень, тобто, близько 20%.

"Місцеві органи влади за останні 5 років недокомпенсували "Укрзалізниці" 1,4 млрд грн за перевезення пільгових категорій населення. За ці кошти перевізник міг би придбати 3 нові електропоїзди або 7 дизель-поїздів", - сказано у повідомленні.

Крім того, за словами глави "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, Європейський інвестиційний банк наразі готовий виділити Україні до 200 мільйонів євро на оновлення парку приміських поїздів, проте місцеві влади "не зацікавлені в отриманні нових приміських потягів".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в 2019 році планує запустити 30 локомотивів General Electric.

Як писало РБК-Україна раніше, "Укрзалізниця" планує підвищити тарифи на вантажні і пасажирські перевезення в Україні в 2019 році.