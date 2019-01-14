Местные органы власти задолжали "Укрзализныце" почти 1,5 млрд гривен за 5 лет

Фото: глава УЗ Евгений Кравцов (РБК-Украина, Виталий Носач)

Органы местной власти компенсировали УЗ лишь 25% от общей стоимости перевозок льготников

Общая сумма задолженности местных органов власти перед публичным акционерным обществом "Укрзализныця" за перевозку в пригородных поездах льготных категорий граждан составляет 1,4 миллиарда гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Так, отмечается, что органы местной власти компенсировали "Укрзализныце" только 25% от общей стоимости перевозок льготников. В частности, из-за такого низкого уровня компенсации перевозок компания пока не имеет возможности обновлять парк электричек.

Указано также, что в прошлом году УЗ перевезла в пригородном сообщении льготников на 389 млн гривен, а компании было компенсировано лишь 88,6 млн гривен, то есть около 20%.

"Местные органы власти за последние 5 лет недокомпенсировали "Укрзализныце" 1,4 млрд грн за перевозку льготных категорий населения. За эти средства перевозчик мог бы приобрести 3 новых электропоезда или 7 дизель-поездов", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, Европейский инвестиционный банк пока готов выделить Украине до 200 млн евро на обновление парка пригородных поездов, однако местные власти "не заинтересованы в получении новых пригородных поездов".

Напомним, "Укрзализныця" в 2019 году планирует запустить 30 локомотивов General Electric.

Как писало РБК-Украина ранее, "Укрзализныця" планирует повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки в Украине в 2019 году.