У Львові горів готель. Відвідувачів евакуювали, обійшлося без жертв

У Львові вранці 4 травня загорівся готель, адміністрація евакуювала всіх відвідувачів. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Повідомляється, що вранці надійшло повідомлення про пожежу в готелі на вулиці Коперника. Займання виникло в перекритті між мансардним поверхом і дахом триповерхової будівлі готелю. З приміщень адміністрація евакуювала 10 відвідувачів. Через годину після дзвінка пожежу локалізували, ще через 20 хвилин повністю загасили.

"Внаслідок пожежі вогнем знищено дах та перекриття на площі 60 квадратних метрів, комутаційний щит, підвісну стелю на площі 10 квадратних метрів, пошкоджено стелю та стіни на площі 45 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Травмованих внаслідок пожежі немає. Причини виникнення загоряння встановлюють правоохоронні органи.

Зазначимо, згідно з опублікованим відео, горів готель "Джем", який знаходиться на вулиці Коперника, 18.