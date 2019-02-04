На місці аварії літака з аргентинським футболістом виявлено тіло

В ході пошукових робіт був виявлений літак, на борту якого міг перебувати футболіст

На месте крушения самолета, перевозившего футболиста английского клуба Cardiff City, аргентинца, Эмилиано Салу, обнаружено тело. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Ранее в ходе поисковых работ был обнаружен самолет, на борту которого мог находиться футболист Эмилиано Сала. Самолет лежит на дне пролива Ла-Манш, родственникам нападающего Эмилиано Сала уже сообщили о находке. Так, пропавший легкомоторный самолет Piper PA-46 Malibu, на котором летел нападающий Эмилиано Сала, обнаружен на дне пролива Ла-Манш.

Напомним, 21 января исчез легкомоторный пассажирский самолет, на борту которого мог находиться футболист английского клуба Cardiff City, аргентинец, Эмилиано Сала.

Одномоторный самолет Piper Malibu исчез в районе маяка Каскетс приблизительно в 13 километрах от британского побережья. Легкомоторный самолет вылетел из французского Нанта в столицу Уэльса Кардифф вечером 21 января, в самолете находились два человека - аргентинец Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

Как писало РБК-Украина, в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) разбился полицейский вертолет, в результате чего погиб один человек и еще трое пострадали.