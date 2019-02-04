Виявлений літак із зниклим аргентинським футболістом

Фото: Еміліано Сала (instagram.com/emilianosala9)

Літак виявили на дні протоки Ла-Манш

В ході пошукових робіт виявлено літак, на борту якого міг перебувати футболіст англійського клубу Cardiff City, аргентинець, Еміліано Сала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Літак лежить на дні протоки Ла-Манш, родичам нападника Еміліано Сала вже повідомили про знахідку.

Так, зниклий легкомоторний літак Piper PA-46 Malibu, на якому летів нападник Еміліано Сала, виявлений на дні протоки Ла-Манш.

"Це найкращий результат, який ми могли принести сім'ям зниклих безвісти", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, легкомоторний літак вилетів з французького Нанта в столиці Уельсу Кардіффа ввечері 21 січня, в літаку знаходилися дві людини - аргентинець Еміліано Сала і пілот Девід Ібботсон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 січня зник легкомоторний пасажирський літак, на борту якого міг перебувати футболіст англійського клубу Cardiff City, аргентинець, Еміліано Сала.

Одномоторний літак Piper Malibu зник в районі маяка Каскетс приблизно в 13 кілометрах від британського узбережжя.

Як повідомляло РБК-Україна, в місті Ріо-де-Жанейро (Бразилія) розбився поліцейський вертоліт, в результаті чого загинула одна людина і ще троє постраждали.