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На місці аварії літака з аргентинським футболістом виявлено тіло

Новини » Надзвичайні події    04.02.2019 - 14:09
На місці аварії літака з аргентинським футболістом виявлено тіло
Фото: Еміліано Сала (instagram.com/emilianosala9)

В ході пошукових робіт був виявлений літак, на борту якого міг перебувати футболіст

На місці катастрофи літака, що перевозив футболіста англійського клубу Cardiff City, аргентинця, Еміліано Салу, виявлено тіло. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Раніше у ході пошукових робіт був виявлений літак, на борту якого міг перебувати футболіст Еміліано Сала. Літак лежить на дні протоки Ла-Манш, родичам нападника Еміліано Сала вже повідомили про знахідку. Так, зниклий легкомоторний літак Piper PA-46 Malibu, на якому летів нападник Еміліано Сала, виявлений на дні протоки Ла-Манш.

Нагадаємо, 21 січня зник легкомоторний пасажирський літак, на борту якого міг перебувати футболіст англійського клубу Cardiff City, аргентинець, Еміліано Сала.

Одномоторний літак Piper Malibu зник в районі маяка Каскетс приблизно в 13 кілометрах від британського узбережжя. Відзначимо, легкомоторний літак вилетів з французького Нанта в столицю Уельсу Кардіфф ввечері 21 січня, в літаку знаходилися двоє людей - аргентинець Еміліано Сала і пілот Девід Ібботсон.

Як повідомляло РБК-Україна, в місті Ріо-де-Жанейро (Бразилія) розбився поліцейський вертоліт, в результаті чого загинула одна людина і ще троє постраждали.

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