На місці авіакатастрофи в Ірані знайшли чорні скриньки

На місці авіакатастрофи літака МАУ в Ірані виявили обидві чорні скриньки. Про це повідомляє іранський телеканал IRIB.

Повідомляється, що про виявлення бортових самописців заявив прокурор Тегерана. Також повідомляється, що їх передали місцевим правоохоронцям.

Раніше РБК-Україна писало, що, згідно з міжнародним правом, катастрофу літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ розслідуватиме влада Ірану. У той же час на сьогодні лише деякі країни мають технічні можливості для повного розслідування, а бортові самописці повинні бути розшифровані в спеціалізованій лабораторії.

За даними Ради національної безпеки і оборони, в результаті авіакатастрофи в Ірані загинули 11 українців - два пасажири і дев'ять членів екіпажу. Всього, за інформацією РНБО, на борту літака були 177 пасажирів. Авіакомпанія МАУ у співпраці з авіаційною владою з'ясовує причини катастрофи.