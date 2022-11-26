Месси снова забил. Аргентина победила Мексику и еще может задержаться на ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022, группа С, 2-й тур

Аргентина - Мексика 2:0

Аргентина завладела инициативой в первом тайме, но это не привело к опасным моментам. Вся игра проходила в центре поля в упорной борьбе. Как результат - 20 нарушений правил и две желтые карточки от арбитра.

Во втором тайме тоже долго было без моментов. Но на 64-й минуте Анхель Ди Мария отпасовал в центр Лионелю Месси, который принял мяч перед штрафной и решился на удар с 18 метров - 1:0.

На 87-й минуте Аргентина разыграла угловой, Месси навесил в штрафную, где расторопнее всех оказался Энцо Фернандес, который удвоил преимущество.