RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Месси снова забил. Аргентина победила Мексику и еще может задержаться на ЧМ-2022

Фото: Лионель Месси помог Аргентине обыграть Мексику (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Артем Горовенко

Сборная Аргентина во втором туре обыграла Мексику со счетом 2:0 и реабилитировалась за неожиданное поражение Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Чемпионат мира-2022, группа С, 2-й тур

Аргентина - Мексика 2:0

Аргентина завладела инициативой в первом тайме, но это не привело к опасным моментам. Вся игра проходила в центре поля в упорной борьбе. Как результат - 20 нарушений правил и две желтые карточки от арбитра.

Во втором тайме тоже долго было без моментов. Но на 64-й минуте Анхель Ди Мария отпасовал в центр Лионелю Месси, который принял мяч перед штрафной и решился на удар с 18 метров - 1:0.

На 87-й минуте Аргентина разыграла угловой, Месси навесил в штрафную, где расторопнее всех оказался Энцо Фернандес, который удвоил преимущество.

Отметим, сегодня Польша уверенно обыграла Саудовскую Аравию, и таким образом после второго тура она занимает первое место с 4 очками. Аргентина и Саудовская Аравия идут с тремя очками, но именно южноамериканцы на втором месте по дополнительным показателям. У Мексики - 1 очко.

Читайте РБК-Украина в Google News
МексикаКатарАргентинаФутболЧМ-2022