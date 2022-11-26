Мессі знову забив. Аргентина перемогла Мексику і ще може затриматися на ЧС-2022

Чемпіонат світу-2022, група С, 2-й тур

Аргентина - Мексика 2:0

Аргентина заволоділа ініціативою у першому таймі, але це не призвело до небезпечних моментів. Вся гра проходила у центрі поля у запеклій боротьбі. Як результат - 20 порушень правил та дві жовті картки від арбітра.

У другому таймі також довго було без моментів. Але на 64-й хвилині Анхель Ді Марія відпасував у центр Ліонелю Мессі, який прийняв м'яч перед штрафним майданчиком і зважився на удар з 18 метрів - 1:0.

На 87-й хвилині Аргентина розіграла кутовий, Мессі навісив у штрафний майданчик, де найспритнішим виявився Енцо Фернандес, який подвоїв перевагу.