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Мессі знову забив. Аргентина перемогла Мексику і ще може затриматися на ЧС-2022

Фото: Ліонель Мессі допоміг Аргентині обіграти Мексику (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Артем Горовенко

Збірна Аргентина у другому турі обіграла Мексику з рахунком 2:0 та реабілітувалась за несподівану поразку Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Чемпіонат світу-2022, група С, 2-й тур

Аргентина - Мексика 2:0

Аргентина заволоділа ініціативою у першому таймі, але це не призвело до небезпечних моментів. Вся гра проходила у центрі поля у запеклій боротьбі. Як результат - 20 порушень правил та дві жовті картки від арбітра.

У другому таймі також довго було без моментів. Але на 64-й хвилині Анхель Ді Марія відпасував у центр Ліонелю Мессі, який прийняв м'яч перед штрафним майданчиком і зважився на удар з 18 метрів - 1:0.

На 87-й хвилині Аргентина розіграла кутовий, Мессі навісив у штрафний майданчик, де найспритнішим виявився Енцо Фернандес, який подвоїв перевагу.

Зазначимо, сьогодні Польща впевнено обіграла Саудівську Аравію, і таким чином після другого туру вона посідає перше місце з 4 очками. Аргентина та Саудівська Аравія йдуть з трьома очками, але саме південноамериканці на другому місці за додатковими показниками. У Мексики - 1 очко.

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